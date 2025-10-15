Prueba de ciudadanía USCIS: ¿Qué preguntas serán eliminadas en el examen de educación cívica?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una actualización en su examen de naturalización. USCIS implementará el examen de educación cívica de 2025 para alinearse con la Orden Ejecutiva 14161.

Este cambio afecta a los extranjeros que soliciten la naturalización. Los solicitantes que presenten el Formulario N-400 antes del 20 de octubre de 2025 tomarán el examen de 2008.

Quienes lo presenten en o después de esta fecha, deben tomar el nuevo examen de 2025, el cual se basa en la versión de 2020 con algunas modificaciones.

¿En qué consiste la Prueba para aprobar la ciudadanía y naturalización en EEUU?

Durante la entrevista de naturalización, un oficial de USCIS evaluará la solicitud y los antecedentes del solicitante. A menos que califique para una exención, el extranjero debe presentar un examen de naturalización con dos partes: inglés y educación cívica.

El examen de inglés evalúa la capacidad de leer, escribir y hablar inglés básico. El examen de educación cívica consta de preguntas importantes sobre la historia, el gobierno y la educación cívica de Estados Unidos (EEUU).

¿Cómo cambia el examen de educación cívica de 2008 al de 2025?

El examen de educación cívica para la naturalización de 2008 es oral, y el oficial de USCIS hace hasta 10 preguntas de una lista de 100. El solicitante debe responder 6 preguntas correctamente para aprobar.

El examen de 2025 también es oral, pero consta de 20 preguntas de una lista de 128. Para aprobar la nueva Prueba para aprobar la ciudadanía y naturalización en EEUU, el solicitante deberá responder 12 preguntas correctamente.

¿Qué se evalúa en el examen de inglés?

El examen de inglés consta de tres secciones. La expresión oral se determina por un funcionario de USCIS durante la entrevista de elegibilidad del Formulario N-400.

En la sección de lectura, el solicitante debe leer en voz alta una de tres oraciones correctamente. En la sección de escritura, debe escribir una de tres oraciones correctamente.

USCIS pone a disposición listas de vocabulario gratuito con contenido centrado en temas de educación cívica e historia para la preparación.

