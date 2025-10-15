Visa EB-2 NIW: Para qué sirve y quiénes pueden optar a la green card

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos ofrece una vía importante para que investigadores, emprendedores y profesionales altamente calificados obtengan la residencia permanente sin requerir el patrocinio de un empleador ni una oferta de trabajo.

Esta subcategoría, conocida como Exención de Interés Nacional (NIW) de la visa EB-2, permite al solicitante autopeticionarse, lo que brinda una flexibilidad excepcional para quienes buscan trabajar de manera independiente o iniciar negocios.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) utilizan el marco del caso Dhanasar de 2016, actualizado con una guía de política en 2025, para evaluar las peticiones.

En ellas se enfocan en que el trabajo propuesto beneficie sustancialmente a la nación, por ejemplo, promoviendo áreas como la salud, la tecnología o el desarrollo económico.

Calificación

Para calificar al EB-2 NIW, los solicitantes primero deben cumplir con los requisitos básicos de la visa EB-2, poseyendo un título avanzado (maestría, doctorado o equivalente) o demostrando habilidad excepcional en artes.

También en ciencias o negocios al satisfacer al menos tres de los criterios del USCIS (como 10 años de experiencia, salario superior o participación como juez del trabajo ajeno).

Además, resulta importante mostrar que el proyecto tiene un mérito sustancial e importancia nacional, que el solicitante está bien posicionado para avanzar en la tarea propuesta y que eximir los requisitos laborales beneficia directamente a EEUU.

El proceso de solicitud I-140, al que se adjuntan documentos como una carta de petición detallada y evidencia de impacto (patentes, publicaciones o premios), toma en promedio de 6 a 12 meses, y permite incluir al cónyuge e hijos menores de 21 años como beneficiarios.

