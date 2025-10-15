Trabajo de albañil en EEUU: los requisitos indispensables y los montos que puede ganar en el oficio actualmente

Suscríbete a nuestros canales

Las perspectivas salariales en las diferentes profesiones varían en función de una gran cantidad de factores, en Estados Unidos (EEUU) hay que tener en cuenta la demanda, la ubicación y mucho más para conocer el promedio, entérese cuánto puede ganar un trabajador del sector de la construcción.

En principio, los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EEUU ofrecen el siguiente panorama general en cuanto al salario de los trabajadores de la construcción:

Los trabajadores de la Construcción General (Construction Worker): ganan aproximadamente $46.730 al año, con un promedio por hora de unos $22.47.

Ahora, los albañiles especializados (Bricklayer / Mason): ganan aproximadamente $54.660 al año, aproximadamente $26.28 por hora.

Ahora, ¿cuál puede ser el salario de los que más ganan y de los que menos dinero perciben?

El rango salarial para los trabajadores de la construcción general (el 80% de los trabajadores, excluyendo los extremos) es:

Bajo (10% más bajo): un promedio de $34.200 o menos al año, o unos $16.44 USD o menos por hora.

Alto (10% más alto): un aproximado de $77.530 o más al año, o unos $37.28 o más por hora.

Especializaciones más valoradas + Estados que mejor pagan

Ahora, señalan que en el sector de la construcción, las profesiones con el potencial de ingresos más altos, aparte de los gerentes y contratistas generales, son generalmente las que requieren licencias, alta especialización o certificaciones complejas, como:

Electricistas, con un salario promedio de $65.000+ anuales: por la alta demanda y la necesidad de seguir códigos de seguridad estrictos.

Fontaneros (Plumbers), con un sueldo aproximado de $64.000+ anuales: por la complejidad de los sistemas de agua, gas y drenaje.

Operadores de Equipo Pesado, con una paga anual promedio de $59.000+ anuales: por la habilidad especializada para manejar grúas, excavadoras y maquinaria pesada.

Albañiles de Mampostería (Mason): su salario promedio es significativamente más alto que el del trabajador general debido a la especialización en ladrillo, piedra y bloques.

En cuanto a los estados en los que mejor ganan estos trabajadores, tenemos:

Nueva York: $63.830

California: $64.28

Illinois: promedio de $66.670

Massachusetts: $67.780

Descubra qué se necesita para trabajar como en construcción en EEUU

Los requisitos varían según el puesto y el estado, pero los fundamentales son:

Educación Mínima: generalmente se requiere un diploma de High School (escuela secundaria) o un equivalente.

Capacitación: muchos trabajadores comienzan como aprendices (apprentice o helper) con experiencia en el trabajo (on-the-job training).

Para las especialidades de albañilería (mason) o concreto, se valora un aprendizaje formal de 3 a 4 años.

Certificación de Seguridad (OSHA): es crucial tener la tarjeta OSHA 10 (para la mayoría de las obras) u OSHA 30 (para supervisores), que certifica la capacitación en normas de seguridad laboral.

Habilidades Físicas: resistencia para levantar objetos pesados, trabajar en diferentes condiciones climáticas y estar de pie durante períodos prolongados.

Requisito migratorio: es indispensable contar con un permiso de trabajo legal (Visa, Residencia, etc.) y un Número de Seguro Social (SSN) para ser contratado de manera formal y recibir todos los beneficios.

