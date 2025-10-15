Mexicanos en Estados Unidos: ¿Se pueden pagar créditos de Infonavit desde el exterior? Esto debes saber

Suscríbete a nuestros canales

Los mexicanos que hacen vida en Estados Unidos (EEUU) cuentan con gran variedad de facilidades ya acceso a procesos, beneficios y trámites en su país, le indicamos si puede pagar ciertos créditos de forma directa aunque no esté en el país y cómo hacerlo.

Lo primero que hay que tener claro es que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una de las instituciones de seguridad social más importantes en México, enfocada en el derecho a la vivienda de los trabajadores.

Infonavit tiene dos funciones esenciales:

Administrar el Fondo Nacional de la Vivienda (El Ahorro), que es un ahorro propiedad del trabajador.

Establecer y operar un sistema de financiamiento para que los trabajadores obtengan crédito barato y suficiente.

En este sentido, Infonavit tiene un programa específico llamado "Infonavit Sin Fronteras" diseñado para facilitar los trámites y la relación con la institución a los mexicanos que viven en EEUU.

Así puede realizar pagos de créditos

Este es el servicio más conocido de "Infonavit Sin Fronteras", permite que los migrantes mantengan su crédito, el de un familiar o incluso el de un tercero, al corriente en México.

Esto es posible porque el Infonavit tiene convenios con diversas remesadoras (empresas de envío de dinero) en EEUU, lo que permite realizar el depósito de forma directa.

El beneficio clave de este trámite es que el Infonavit absorbe la comisión por el envío de dinero, lo que significa que el monto pagado llega íntegro a la cuenta de crédito.

Las remesadoras participantes generalmente incluyen empresas como:

Dolex y Barri Financial Group, donde se proporciona el número de crédito a 10 dígitos como referencia.

Entonces, si deseas pagar tu crédito, debes acudir a alguna sucursal de las remesadoras mencionadas, o bien realizar el pago en línea. Al realizar el pago debes ingresar el número de diez dígitos del crédito.

¿Qué más ofrece el servicio asociado a Infonavit desde EEUU?

Pero eso no es todo, los mexicanos en el extranjero también pueden:

- Devolución y Uso de Ahorros

Aunque el trabajador esté en EEUU, los recursos de su Subcuenta de Vivienda se mantienen en el Infonavit y son accesibles:

Retiro de Ahorros al Pensionarse: Si el mexicano se pensiona (a los 65 años) y nunca utilizó su crédito, puede iniciar el trámite de devolución de los recursos de su Subcuenta de Vivienda (con sus rendimientos).

Recursos Heredables: Los recursos acumulados en la Subcuenta de Vivienda son heredables. El Infonavit brinda orientación sobre el procedimiento legal necesario para que los familiares puedan reclamar estos fondos.

Además, las personas inscritas en el régimen de personas trabajadoras independientes (PTI) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también pueden aportar voluntariamente a Infonavit en el esquema de ahorro para la vivienda.

- Consulta y Gestión en Línea

El trabajador puede gestionar gran parte de su información personal y financiera a través de la plataforma en línea, "Mi Cuenta Infonavit", desde cualquier lugar del mundo.

Se puede ingresar al portal del Infonavit para:

Consultar el saldo de la Subcuenta de Vivienda.

Verificar los movimientos y estatus del crédito (si ya tiene uno).

Obtener la constancia de intereses para la declaración anual (si aplica).

Actualizar datos de contacto.

- Adquisición de Vivienda con "Tu Vivienda en México" (a través de Crédito Bancario)

Aunque el Infonavit es un organismo distinto a la banca comercial, existen programas en colaboración para que los mexicanos en el extranjero adquieran casa.

Desde el portal de Acceso Latino, de la Fundación Carlos Slim, señalan que Si tienes dudas puedes comunicarte al número 011 52 55 4166 5415 o agendar una cita en MiConsulado o vía WhatsApp al 1(424)-309-0009.

