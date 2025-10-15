Biblioteca de Trump en pausa: descubra por qué este proyecto queda en “veremos” tras el fallo de un juez de distrito

Suscríbete a nuestros canales

Como todos los presidentes de Estados Unidos (EEUU), desde Franklin D. Roosevelt, Donald Trump planea construir una biblioteca y centro presidencial, descubra qué está pasando con este proyecto.

Se trata de un proyecto liderado por la Donald J. Trump Presidential Library Foundation, en la que participa el hijo del mandatario, Eric Trump, que tiene como objetivo albergar los documentos, artefactos y archivos de su administración.

Lo primero que debe saber es que dicha biblioteca tiene planeado se ubique en Florida, donde Trump estableció su residencia oficial en 2019, ya se enfrenta a su primer inconveniente

De hecho, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, propuso que el proyecto se ubicara en el centro de Miami, al lado de la icónica Torre de la Libertad (Freedom Tower).

Contexto sobre el sitio elegido + Polémica

El sitio es una parcela de aproximadamente 4.046 metros cuadrados (casi 1 acre), valorada en más de $67 millones de dólares, que hasta hace poco pertenecía al Miami Dade College (MDC) y se usaba como estacionamiento.

El MDC transfirió la propiedad al estado de Florida, y luego el estado la cedió (la donó o la vendió por un precio simbólico) a la Fundación de la Biblioteca Presidencial de Donald J. Trump.

Hay que tener en cuenta que la construcción de las bibliotecas presidenciales se financia con fondos privados, se estima que el terreno tiene un valor de mercado de más de 67 millones de dólares.

Para ellos, la fundación de Trump ha recibido ya decenas de millones de dólares, incluidos fondos provenientes de acuerdos judiciales (como con Meta y ABC News).

Sin embargo, esto ha generado una disputa legal, aun vigente que ha puesto en pausa su construcción en el lugar, mientras se aclaran ciertos aspectos legales relacionados con la adjudicación.

¿Qué está sucediendo con la biblioteca? + Entienda el Fallo judicial

Un juez de Florida emitió este martes una orden temporal que impide la transferencia de un valioso terreno en el centro de Miami destinado a la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump.

La decisión, del juez de distrito Mavel Ruiz responde a una demanda presentada por el activista Marvin Dunn.

Este, acusa a la Junta de Fideicomisarios del Miami Dade College de violar la ley estatal de acceso a la información pública, conocida como Sunshine Law, al aprobar la transferencia del valioso terreno para la biblioteca de Donald Trump.

Pero, ¿esto que quiere decir?

Lo primero que hay que entender es que la Ley Sunshine es la ley de acceso a la información pública de Florida, fue diseñada para garantizar la transparencia en las decisiones de los organismos gubernamentales.

Esta ley requiere dos cosas esenciales de cualquier organismo público (como la Junta del Miami Dade College):

Reuniones Abiertas: que todas las reuniones de toma de decisiones sean accesibles al público.

Aviso Público Razonable: que el público reciba una notificación adecuada y específica de cuándo y sobre qué se tomarán decisiones, permitiendo así la participación ciudadana.

En este sentido, Dunn argumenta que la Junta del MDC violó la ley al no cumplir con el requisito de "aviso razonable".

Se señala que la Junta de Fideicomisarios aprobó ceder el terreno de millones de dólares a la Fundación Trump, en una reunión cuya agenda solo mencionaba la necesidad de discutir "potenciales transacciones de bienes raíces" o algo similarmente vago.

Es decir, que el aviso fue demasiado general y no mencionó específicamente que se votaría la transferencia de la valiosa parcela para la Biblioteca Presidencial de Donald Trump.

Dunn argumenta que al no especificar la importancia y la naturaleza política de la decisión, la Junta privó a la comunidad y a los opositores de tener una oportunidad real y significativa para manifestar su opinión o prepararse para oponerse a la transferencia de una propiedad pública tan valiosa.

Por esta razón, la jueza se está limitando a determinar si el MDC siguió el procedimiento legal correcto. Su decisión de emitir una orden de restricción temporal se basa en la preocupación de que podría haberse violado la Ley Sunshine, y por lo tanto, la transferencia debe detenerse hasta que se determine si la votación original fue legal.

