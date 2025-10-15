Economía

Precios justos: activan fiscalización de balanzas en mercado mayorista de Caracas

Ponen plazo a los infractores, según informó la Integral de Mercados y Almacenes.

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 03:45 pm

Este miércoles, 15 de octubre, ​el Ministerio de Comercio Nacional, a través del Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) e Inmerca, desplegó un operativo de verificación y fiscalización de balanzas en el Mercado Mayorista de Coche.

A través de sus redes sociales, la Integral de Mercados y Almacenes (Imerca) compartió los detalles del operativo.

El objetivo es garantizar la transparencia y el precio justo para los caraqueños, verificando los pesos y medidas y alertando a la población sobre el peso real de los productos.

​Sencamer también brindó asesoría sobre modelos aprobados y la verificación periódica, exhortando al uso correcto de los instrumentos, conforme a la Ley de Metrología.

De igual modo, se informó que a los infractores Sencamer otorgará un plazo de diez días hábiles al administrador del establecimiento para ponerse a derecho.

De no cumplir, se iniciará un proceso administrativo sancionatorio.

Miércoles 15 de Octubre - 2025
