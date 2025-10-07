Del boleto al rostro: IFE implementa moderno sistema de identificación y estos son sus beneficios

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) anunció que implementación de un sistema de identificación biométrico facial en el sistema ferroviario que cubre la ruta Caracas-Cúa.

“Esta transformación no solo moderniza el acceso al servicio comercial, también reafirma nuestro compromiso con una movilidad más accesible”, indicó en su cuenta de Instagram.

Afirmó que esta tecnología beneficiará a personas mayores, con movilidad reducida o necesidades especiales, con el objetivo de que accedan al sistema de forma “más sencilla y segura”.

“De este modo, nos posicionamos como pioneros en una nueva era ferroviaria, donde la tecnología se pone al servicio de la transformación social”, dijo IFE.