Del boleto al rostro: IFE implementa moderno sistema de identificación y estos son sus beneficios

Un mecanismo que permitará el ingreso de los usuarios a las instalaciones ferroviarias de forma “más sencilla y segura”

Por Genesis Carrillo
Martes, 07 de octubre de 2025 a las 05:00 pm

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) anunció que implementación de un sistema de identificación biométrico facial en el sistema ferroviario que cubre la ruta Caracas-Cúa. 

“Esta transformación no solo moderniza el acceso al servicio comercial, también reafirma nuestro compromiso con una movilidad más accesible”, indicó en su cuenta de Instagram. 

Afirmó que esta tecnología beneficiará a personas mayores, con movilidad reducida o necesidades especiales, con el objetivo de que accedan al sistema de forma “más sencilla y segura”.

“De este modo, nos posicionamos como pioneros en una nueva era ferroviaria, donde la tecnología se pone al servicio de la transformación social”, dijo IFE. 

 
 

