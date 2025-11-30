Caraqueños buscan paquetes para Navidad y Año Nuevo en Margarita: estos son los precios

Suscríbete a nuestros canales

La gente acostumbra pasar la Navidad y el Año Nuevo en Margarita, estado Nueva Esparta, por lo que buscan paquetes turísticos en agencias de viaje que se ajusten al presupuesto.

Algunos paquetes todo incluido comprenden el costo por la cena de Navidad o Año Nuevo en el hotel.

Varios hoteles ofrecen planes de dos o tres días, y una o dos noches para pasar Navidad y Año Nuevo en la isla.

“Estos paquetes se vendieron, están full para esa fecha. Cuestan desde $ 350 en adelante con boleto aéreo, traslado y desayuno”, dijo Naidaly Cohén, agente de tráfico de la agencia Travelinkeo.

Precisó que el costo de la cena y la fiesta de Navidad o Año Nuevo en el hotel se cancela aparte, antes de viajar.

El costo de la fiesta con la cena varía según el hotel. Lo básico es la cena y puede costar desde $ 50 por persona en Navidad; para el 31 de diciembre, desde $ 85 por persona. “En algunos hoteles cuesta $ 120 por persona y el hospedaje es aparte”, amplió.

Destacó que “hay hoteles que ofrecen solo el disfrute de la fiesta y cena, es decir, la entrada, sin hospedaje, porque la gente alquila apartamentos, no se quedan en el hotel”.

Hoteles exigen compra de siete noches para Navidad y Año Nuevo

Cohén señaló que “desde hace varios años los hoteles más conocidos exigen la compra mínima de siete noches para pasar Navidad o Año Nuevo en sus instalaciones”.

Resaltó que una familia de cuatro personas no puede acceder a eso porque es un monto bastante alto, por lo que buscan los paquetes de dos o tres días.

Respecto a la demanda, señaló que Margarita siempre es un destino muy demandado. “El venezolano siempre gasta, tenga o no tenga dinero, piden prestado, se endeudan, usan Cashea; y viajan”.

La directora de la agencia de viajes Skytravelag, Karen González, indicó que las ventas de paquetes para pasar Navidad o Año Nuevo en Margarita “están más o menos, de 70 % a 80 %. Estoy vendiendo desde septiembre”.

Precisó que los paquetes para las dos fechas festivas son todo incluido. Para el 24 y el 31 de diciembre comprende desayuno, almuerzo, cena navideña y fiesta.

Indicó que la cena comprende hallaca, ensalada, pan de jamón, torta negra; y un grupo musical. El precio por persona oscila entre $ 400 y $ 600 según el hotel.

Comentó que los paquetes tienen un descuento por pareja de 30 %, con lo cual el precio queda entre $ 400 o $ 600 aproximadamente.

“Las ventas se mantienen. Tenemos financiamiento, los clientes pueden pagar una inicial de 50 % según el hotel que escojan, y el resto en cuotas antes del viaje”, aseguró.

La presidenta de la agencia de viajes Majupakí, Nubia Acosta, señaló que los paquetes para pasar Navidad y Año Nuevo en Margarita “se han vendido un poquito, apenas cinco para el 24 y cinco para el 31 de diciembre”.

Expresó que los hoteles ofrecen un todo incluido, con todas las comidas y bebidas no alcohólicas.

El paquete de la cena y la fiesta para Navidad se cancela aparte e incluye plato navideño y una copa de vino. Igualmente, para Año Nuevo, plato navideño, panetone, dulce de lechosa, cabello de Ángel, champaña, grupo musical.

El paquete por seis noches y cinco días oscila entre $ 950 y $ 800 por persona; el de cuatro días y tres noches vale $ 560 por persona. “Algunas personas piden paquete solo para Navidad, o para Año Nuevo, o las dos fechas”, afirmó.

