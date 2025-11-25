Seniat responde a viajeros: ¿Cuánta cantidad de bebidas alcohólicas puedes traerte de Margarita?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) recordó este martes que su normativa establece un límite de traslado de bebidas alcohólicas desde la Isla de Margarita, ubicada en el estado Nueva Esparta.

“Solo se permite un tipo de bebida por viaje. Por ejemplo si lleva media caja de ron, no puede llevar sangría ni ningún tipo de licor”, indicó en su cuenta de Instagram.

Destacó que la norma aplica para pasajeros con o sin vehículo.

Costo de viaje a la Isla de Margarita

La isla de Margarita, conocida como la Perla del Caribe, continúa siendo uno de los destinos turísticos más deseados por venezolanos y visitantes internacionales.

Con playas como El Agua y Parguito, vida nocturna activa y un casco histórico lleno de color, septiembre ofrece una oportunidad ideal para disfrutarla con menos aglomeraciones.

Durante septiembre, Conferry ofrecía salidas desde Anzoátegui todos los días excepto martes, por mantenimiento. Los precios están anclados a la tasa oficial del BCV.

Los boletos cuestan $20 para adultos, $10 para niños de 2 a 11 años y $10 para personas mayores de 60 años.

Además, transportar vehículos tiene tarifas diferenciadas: autos $90, camionetas desde $120, motos $60 y camiones por metro lineal $32.