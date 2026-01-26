Grok en el ojo del huracán: la IA de X es investigada por crear imágenes sexuales explícitas

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Europea ha anunciado este lunes la apertura de una investigación formal contra la plataforma X (anteriormente Twitter), propiedad de Elon Musk.

El organismo busca determinar si la red social ha vulnerado la Ley de Servicios Digitales (DSA) tras la proliferación de imágenes sexualizadas explícitas generadas mediante Grok, el asistente de inteligencia artificial integrado en la plataforma.

El foco de la discordia: Grok y los "Deepfakes"

La investigación se centra en la falta de filtros de seguridad de Grok, que ha permitido a los usuarios crear representaciones realistas y degradantes de figuras públicas y personas particulares sin su consentimiento.

Bruselas sospecha que X no ha implementado medidas suficientes para mitigar los riesgos sistémicos que la IA generativa supone para la dignidad humana y la desinformación.

"La seguridad de los usuarios en el entorno digital no es opcional. Las plataformas deben garantizar que sus herramientas de inteligencia artificial no se conviertan en instrumentos de acoso o creación de contenido ilegal", señaló un portavoz de la Comisión desde Bruselas.

Posibles sanciones multimillonarias

De confirmarse que X falló en la gestión de riesgos y en el cumplimiento de la DSA, la empresa podría enfrentar multas astronómicas de hasta el 6% de sus ingresos globales anuales. Además, la Comisión podría exigir cambios inmediatos en el algoritmo de Grok o la suspensión temporal de ciertas funciones de la IA dentro de la Unión Europea.

Este movimiento de la Comisión Europea ocurre en un momento de máxima tensión entre los reguladores de la UE y Elon Musk, quien ha defendido una visión de "libertad de expresión absoluta" que, según los críticos, facilita la propagación de contenido dañino.

Este caso será observado de cerca por otros gigantes tecnológicos, ya que establecerá un precedente sobre la responsabilidad legal de las empresas respecto al contenido generado por sus propios modelos de inteligencia artificial.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.