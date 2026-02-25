Subdirector de escuela detenido por cargos de prostitución: cobraba hasta 2.000 dólares por encuentros sexuales con una joven

Suscríbete a nuestros canales

El subdirector de una escuela pública de Queens, en Nueva York, quedó bajo arresto y enfrenta cargos federales como sospechoso por poseer un negocio relacionado con la prostitución en línea de una joven.

El acusado, quien fue identificado por las autoridades como Bond Ng, habría creado un lucrativo negocio por medio de la prostitución de una mujer conocida por crear contenido para adultos en línea, originaria de California.

De acuerdo con los reportes del caso, el sospechoso, de 47 años de edad, fue arrestado el domingo y está acusado por incitar a una persona a viajar para ejercer la prostitución.

El subdirector cobraba hasta 2.000 dólares a clientes

Se conoció que el detenido es el subdirector de la escuela pública PS 16 en Corona, quien gana alrededor de 173 mil dólares al año, según los registros públicos de nómina, reseñó Daily News.

Ahora, las autoridades federales investigan si el sujeto forma parte de una red de trata de personas.

Bond Ng realizó varios viajes cortos hasta Medellín y Cartagena (Colombia), destinos comunes por su relación con la trata de personas, declaró el fiscal federal adjunto Daniel Amzallag.

El detenido está acusado de contactar a los fans de la actriz porno, quien reside en Los Ángeles y no aparece nombrada en los documentos judiciales, para ofrecerles la oportunidad de tener relaciones sexuales con ella por montos de hasta 2.000 dólares la hora.

Según la denuncia presentada ante el Tribunal Federal de Brooklyn, a los fans se les cobraban 500 dólares más si querían practicar sexo anal o tener relaciones sexuales sin el uso de preservativos.

Para ello el cliente debía presentar una “prueba de panel completo” para demostrar que no tenía ninguna enfermedad de transmisión sexual.

“Ya en 2021 Ng parecía estar coordinando las reuniones con clientes para mantener relaciones sexuales”, detalló la denuncia federal.

“En los mensajes, Ng le daba instrucciones sobre los nombres de los clientes que se reunirían con ella (la actriz); la cantidad de dinero que debían; el tipo de actividad sexual que esperaban y los lugares donde se reuniría con ellos”, indicaron los reportes.

No hubo coerción hacia la joven

La joven implicada en los actos no es menor de edad. La denuncia penal no describe amenazas ni coerción por parte de Ng hacia ella.

Amzallag afirmó que la fiscalía halló “más coerción de la que inicialmente se pensó” y añadió que Ng conoció a la mujer en 2021, cuando ella aún no tenía experiencia, y la “preparó”. El hombre le habría dado instrucciones sobre cómo aparecer en videos.

Ng realizó varios viajes cortos a Colombia durante sus vacaciones de invierno y verano, conversó con otras tres mujeres, quienes son investigadas por los federales.

El abogado defensor, Michael Schneider, calificó el caso de inusual, debido a que el cargo implica tráfico de adultos sin alegar ningún elemento de coerción.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube