Comida gratis en Florida del 19 al 24 de enero: estos son los puntos de entrega y horarios activos

En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias, entre estas, hay algunas que realizan entregas gratuitas de despensas de alimentos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay estará ejecutando un cronograma de entregas regular, de lunes a sábado, es decir, del 19 hasta el 24 de enero.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.

Para esta próxima semana tienen un total de 15 entregas móviles en diferentes localidades.

Feeding Tampa Bay: entregas móviles

Lunes 19 de enero

En PASCO | YMCA Trinity: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. De 12:00 a 2:00 de la tarde.

Martes 20 de enero

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En POLK | Frostproof Care Center: 23 S Scenic Highway, Frostproof, FL 33843. De 10:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Jueves 22 de enero

En HIGHLANDS | South Oak First Baptist: 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En HIGHLANDS | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98: 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL, 33841. De 10:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En POLK | Church Service Center: 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830. De 1:00 a 2:30 de la tarde.

Viernes 23 de enero

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En HARDEE | Caring People Recovery Center: 5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green, FL 33834. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En POLK | First Missionary Baptist Church: 200 Ave. R. N.W. Winter Haven, FL 33881. De 10:00 a 11:30 de la mañana.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.

Sábado 24 de enero

En MANATEE | Church of Christ: 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208. De 7:30 a 9:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Lee Davis Neighborhood Services Center: 3402 N 22nd Street Tampa, FL 33605. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Youmans Praise & Worship Center: 3816 US-92, Plant City, FL 33566. De 9:30 a 11:30 de la mañana

Farm Share: conoce dónde y cuándo realiza entregas esta semana

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana han programado un total de cinco jornadas de despensas de alimentos en el Centro, Norte y el Sur de Florida.

Miércoles 21 de enero

En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: Liberty Square Head Start, 6304 NW 14th Ave, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Sábado 24 de enero

En FBC Macclenny: 372 S 6th St, Macclenny. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Miami-UPI Community School Kickoff Miami Dade County Public Schools: 1331 NW 46th St, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En The City of North Miami: Sunkist Grove Community Center, 12500 NW 13th Ave, North Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En The City of Sunrise: Torre Fuerte Community Church, 7800 NW 39th St, Sunrise. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Ocala-Beyond Us: 7575 SW 62nd Ct, Ocala. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En The City of West Park: 3501 SW 56th Ave, West Park. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

