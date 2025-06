El doble de Pedro Pascal que arrasa en Nueva York y se llevó un premio inesperado

Suscríbete a nuestros canales

En un mundo donde la fama a veces llega por accidente, George Gountas se convirtió, sin buscarlo, en el Pedro Pascal “2.0”. Este padre de 42 años, residente del barrio de Greenpoint en Brooklyn, se presentó en un concurso organizado por un restaurante mexicano del Lower East Side y terminó ganándose no solo un premio, sino también el foco viral del momento según La Nación.

Luego de que el actor de The Last of Us y Game of Thrones declarara en 2023 que no encontraba buena comida mexicana en Nueva York. Un restaurante local decidió llamar su atención organizando un concurso para encontrar al sobre del artista.

El evento se llevó a cabo el Día del Padre y reunió a unos 30 candidatos con bigote, barba y mirada pascaliana. Pero fue Gountas quien se llevó los aplausos, un cheque simbólico de 50 dólares y burritos gratis por un año. Nada mal para alguien quien, según su esposa, ni siquiera usa redes sociales.

“Lo notamos desde que salió Game of Thrones. Siempre le dijeron que se parece, hasta los niños del barrio. Le dije que participar fuera su regalo del Día del Padre… y parece que fue el mejor que pudo recibir”, contó su esposa, quien lo inscribió en secreto.

Mientras Pedro Pascal sigue recorriendo el mundo promocionando sus nuevos proyectos como Amores materialistas y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, su “doble” neoyorquino disfruta del repentino estrellato y de la comida gratis, porque a veces, parecerse a una celebridad también tiene sus beneficios.

