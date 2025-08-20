La familia Weasley llega a HBO: estos son los actores que se suman a la nueva serie de Harry Potter

Suscríbete a nuestros canales

HBO confirmó mediante un comunicado en Instagram los actores que darán vida a los jóvenes Weasley: los gemelos Tristan y Gabriel Harland como Fred y George, Ruari Spooner como Percy y Gracie Cochrane como Ginny. La publicación incluyó una imagen del grupo junto a Alastair Stout (Ron) en un selfie que recrea la dinámica fraternal. El caption señala: "Charlie está en Rumania pero se unirá pronto", dejando pendiente el casting de Bill Weasley, originalmente interpretado por Domhnall Gleeson.

Los jóvenes protagonistas Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) y Alastair Stout (Ron) fueron elegidos entre 30,000 aspirantes en un casting masivo realizado en 2024. HBO ya reveló imágenes de McLaughlin como el niño mago y de Nick Frost como un Hagrid barbudo. Deadline destaca que la búsqueda de actores desconocidos buscaba autenticidad, replicando el fenómeno de descubrimiento que vivieron Daniel Radcliffe y Emma Watson en 2001.

Figuras consolidadas se unen al reparto

John Lithgow lidera el elenco adulto como Albus Dumbledore, junto a Janet McTeer (Minerva McGonagall) y Paapa Essiedu (Severus Snape). Katherine Parkinson encarna a Molly Weasley, mientras Bertie Carvel (Cornelius Fudge) y Bel Powley (Petunia Dursley) completan un reparto de lujo. La participación de actores premiados busca equilibrar frescura juvenil con veteranía actoral.

El rodaje de la temporada 1 se extenderá hasta primavera de 2026, con la temporada 2 iniciando meses después. Cada libro de la heptalogía conformará una temporada completa, con estreno global previsto para 2027 en HBO/Max. La showrunner Francesca Gardiner (His Dark Materials) y el director Mark Mylod (Succession) ejecutan el proyecto junto a J.K. Rowling. Entertainment Weekly confirma que la serie expandirá lore no explorado en las películas.

