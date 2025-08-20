La lucha secreta de Yolanda Andrade: salen a la luz los detalles de su estado de salud

Suscríbete a nuestros canales

La actriz mexicana, Yolanda Andrade, quien hace poco habló sobre el difícil momento que atraviesa, debido a la enfermedad degenerativa que padece, reapareció frente a las cámaras.

"Los doctores me han ayudado mucho; poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar", dijo a inicios de agosto en un encuentro con medios.

¿Cómo va la salud de Yolanda Andrade?

Ahora, Julio César Chávez decidió aclarar algunas dudas que giran alrededor de la salud de su amiga Yolanda Andrade, quien ya admitió tener dos padecimientos incurables.

Durante un encuentro con los medios, confesó que aunque Tulum le ha hecho bien a la conductora, ha tenido varias recaídas.

"Nos duele porque de repente está bien y de repente se nos pone malita, sobre todo en hablar, pero va a estar bien", externó el también comentarista.

Sin embargo, no quiso ahondar durante las preguntas relacionadas a los diagnósticos que recibió Yolanda, solamente se limitó a recalcar que apoyará a su amiga.

