Inicia tratamiento: cantante del grupo mexicano JNS se somete a cirugía tras diagnostico médico

La cantante e integrante del grupo pop mexicano JNS, muy famosos en los años noventa, decidió someterse a un una cirugía para extirpar un tumor en el colon e iniciar un tratamiento de radioterapia.

Según informó People, la artista no solo está enfocada en su recuperación, sino que ha retomado su carrera artística y se encuentra de gira junto a sus compañeras de banda.

Integrante de JNS afronta grave enfermedad

Se trata de Regina Murguía, quien hace poco contó a sus seguidores que había sido operada y hace unos días informó que comenzó su tratamiento de radioterapia contra el cáncer, luego de celebrar su cumpleaños número 40.

La artista se encuentra de gira junto a Karla Díaz, Angie Taddei y Melissa López, demostrando que sigue vigente en los escenarios.

A través de una foto compartida en Instagram stories, la integrante del grupo JNS confesó que se sentía muy agradecida y rodeada de amor, acompañada por lo que ella llama “un ejército de ángeles” que la protegen en todo momento.

Cabe destacar, que Regina Murguía, comenzó ya el tratamiento para combatir el cáncer que le fue detectado a principios de julio.

Además, luego de celebrar su cumpleaños 40, la cantante agradeció todo el apoyo recibido.

“Cumplí 40 años. Todo está cambiando. Hoy fue mi primer radioterapia rodeada de amor y de apoyo. Gracias vida por mandarme retos fuertes, pero también por mandarme fortaleza y ángeles que siento como un ejército cuidándome. Gracias”, escribió la artista.

