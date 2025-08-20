"Cuídame mucho a dónde vaya": el rapero Santa Fe Klan sufre dolorosa perdida familiar

Suscríbete a nuestros canales

El conocido rapero mexicano, Santa Fe Klan, informó a través de su cuenta de Instagram, con un emotivo video acompañado de un mensaje lleno de cariño, que atraviesa un momento duro momento de dolor.

En sus historias en la red social, el artista lamenta la muerte de un ser querido.

Santa Fe Klan se viste de luto

Según se pudo conocer, Santa Fe Klan lamenta el fallecimiento de su abuelita, quien era una persona muy importante en su vida.

"En paz descansa abuelita. Te extrañaremos mucho toda la familia cuídame mucho a dónde vaya de todo lo malo. Le mando un abrazo a todos mis primos tíos y a toda mi familia", escribió el rapero junto a un conmovedor video.

En el audiovisual, se puede ver a su abuelita recostada, rodeada de otras personas y, mientras que Santa Fe se encontraba de cuclillas cantando una canción para ella.

