Revelan autopsia de David Bell: ¿Qué pasó realmente con el actor de Lilo & Stitch?

Suscríbete a nuestros canales

David Hekili Kenui Bell, conocido por su papel en Lilo & Stitch, falleció el pasado 12 de junio en la Isla Grande de Hawaii en su casa por aparente causa natural, sin embargo, ya fue revelado el informe de autopsia, el cual deja en evidencia muestra que el actor enfrentaba serios problemas de salud antes de su deceso.

El documento oficial del Departamento de Policía de Hawái señala insuficiencia respiratoria aguda, sepsis, cardiopatía hipertensiva/aterosclerótica y obesidad mórbida, a estas se suman dermatitis por estasis, vinculada a problemas de circulación en las piernas, y edema, la acumulación de líquidos en los tejidos.

Intentos médicos que no alcanzaron

La autopsia, realizada entre el 19 de junio y el 10 de julio, detalla las intervenciones de emergencia que se llevaron a cabo: almohadillas de desfibrilador, vía aérea, manguito de presión arterial, vías intravenosas y aguja intraósea en la pierna izquierda. A pesar de estos esfuerzos, el actor no sobrevivió. El análisis toxicológico descartó drogas y alcohol por encima de los límites legales. El informe también menciona que Bell “se quejó de dificultad para respirar” poco antes de fallecer, pero la causa exacta se catalogó como “caso del forense”.

Investigación cerrada y homenaje final

Un portavoz policial confirmó que no se sospecha actividad criminal. Su funeral se celebró el 9 de agosto en la iglesia católica Annunciation Catholic Church de Waimea, según reportó el Hawaii Tribune-Herald.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube