El matrimonio fugaz de Hollywood: ¿Por qué David Justice y Berry no siguieron juntos?

En 1993, Hollywood fue testigo de un matrimonio que prometía mucho. Él, un joven beisbolista en la cima de su carrera; ella, una actriz que comenzaba a brillar en la pantalla grande. Apenas cinco meses después de conocerse, decidieron casarse, provocando titulares y comentarios por igual. Sin embargo, la relación terminó siendo mucho más complicada de lo que el público imaginaba.

Expectativas que chocaron

En una entrevista para el pódcast Old, David Justice reveló que sus ideas sobre el matrimonio eran muy tradicionales y buscaba una pareja que encajara con su visión del hogar, alguien que cocinara, limpiara y mostrara un instinto maternal.

“Pensaba: si tenemos hijos, ¿es esta la mujer con la que quiero formar una familia?”

Para esa fecha, Berry estaba en uno de los puntos más altos de su carrera profesional.

Una propuesta inesperada

El exdeportista sorprendió al recordar que ella fue quien le pidió matrimonio, apenas cinco meses después de conocerse. Él aceptó, impulsado por la emoción del momento y la admiración que sentía, aunque reconoce que no estaba preparado para asumir un compromiso tan serio.

La falta de herramientas y la ruptura

Justice admitió que en aquel momento no contaba con conocimientos suficientes sobre relaciones y que ni siquiera consideró la terapia como una opción para salvar el matrimonio. La falta de comunicación y las diferencias irreconciliables llevaron a que la relación terminara mucho antes de lo esperado.

Berry por su parte reaccionó de manera sutil, días después compartió una publicación en instagram y escribió en la descripción, e las declaraciones de su ex, compartió imágenes en Instagram una foto con un

