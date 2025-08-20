Ninel Conde no se detiene: estos son sus planes tras la sorpresiva salida de “La Casa de los Famosos”

Suscríbete a nuestros canales

Tras su sorpresiva eliminación el pasado 17 de agosto, Ninel Conde no se toma ni un minuto de descanso. La actriz y cantante, lejos de lamentarse, capitaliza su paso por el reality y anuncia un ambicioso proyecto que documentará su vida. Su regreso a la pantalla chica será con un contenido personal y revelador que promete capturar la atención de sus seguidores.

En una entrevista en vivo con Marie Claire Harp para las redes del programa, el Bombón Asesino destapó los detalles de su próximo estreno. “Estoy haciendo mi docuserie, va a salir por ViX y empezó antes de mi preparación para la casa y ahorita vamos a continuar con el después”, declaró la artista. Este formato se ha convertido en la tendencia favorita de las celebridades para conectar con su audiencia.

Gira musical y shows en octubre

Pero la pantalla no será lo único que testificará su regreso. Ninel también confirmó que se alista para una serie de presentaciones musicales. “Voy a Medellín, voy a hacer una gira, en Mexico inicia mi gira en octubre con un show completamente nuevo y seguiremos en las galas haciendo lío”, confesó entre risas. La gira, que promete un espectáculo renovado, es la evidencia de que su carrera musical está más viva que nunca.

Así, la agenda de Ninel Conde se vislumbra intensa y llena de proyectos. Su estrategia post-reality es un claro ejemplo de cómo maximizar la exposición mediática. Con una docuserie que explora su faceta más íntima y una gira que reafirma su poder en el escenario, el Bombón Asesino demuestra que su salida de la casa famosa fue solo el comienzo de una nueva y ruidosa etapa.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube