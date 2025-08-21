¡Sorprendente! Vicente Fernández Jr. anuncia la llegada de su quinto hijo

Suscríbete a nuestros canales

Vicente Fernández Jr. (61 años) y Mariana González (40) confirmaron mediante un emotivo video en Instagram que esperan a su primer hijo juntos. "Un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas… un ser que nos une aún más en este gran amor", escribió la pareja, mostrando ecografías en 3D y el conmovedor latido del corazón de la bebé.

El embarazo fue posible gracias a ciencia médica: Vicente Jr. se había sometido a una vasectomía años atrás, por lo que recurrieron a reproducción asistida. Mariana confesó en Hoy Día (Telemundo): "Las hormonas te ponen el carácter muy enojada, muy sentimental… era nuestro último intento". La influencer, conocida como "La Kim Kardashian mexicana", enfrentó críticas por la diferencia de edad (19 años), pero priorizaron su deseo familiar. El bebé nacerá en febrero de 2026.

Legado y polémicas de la dinastía

Este es el quinto hijo para Vicente Jr. (padre de Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda) y el tercero para Mariana. La noticia expande el legado del "Charro de Huentitán", cuyo rancho fue testigo de su boda en 2023. Mientras fans celebran, algunos cuestionan la edad avanzada del cantante, pero la pareja insiste en que "este camino será más especial rodeados de amor".

Aunque inicialmente ocultaron el género, en Hoy Día confirmaron que esperan una niña cortando una torta rosa. La influencer Chamonic había filtrado el dato semanas antes: "Decidieron que querían una nena y se logró". La bebé llegará en plena promoción del disco póstumo de Vicente Fernández, producido por su hijo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube