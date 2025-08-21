Piratas del Caribe 6: Orlando Bloom solo regresará a la franquicia bajo esta condición

Suscríbete a nuestros canales

Durante su aparición en la Fan Expo Chicago 2025, Orlando Bloom sentó posición frente al posible regreso de la saga: "Personalmente, me encantaría ver a todos de vuelta. Creo que la forma de ganar esa partida es lograr que todos regresen". El intérprete de Will Turner fue categórico al afirmar que el éxito de una nueva entrega depende de la reunión completa del elenco original, un guion de calidad y la disposición de todos los involucrados.

La posibilidad de reunir al elenco enfrenta obstáculos significativos, desde la creación de una trama que satisfaga a todos hasta los problemas legales de figuras como Johnny Deep (Jack Sparrow) y Geoffrey Rush (Barbossa). Sobre el guion, Bloom señaló: "¿Traerás a un personaje principal femenino que replique a Jack de alguna manera? No lo sé. Nadie tiene claro cómo lograrlo todavía". Las demandas por difamación que afectaron a Depp y Rush complican el escenario, aunque el productor Jerry Bruckheimer mantiene la esperanza de un reinicio.

El respaldo de la producción

Jerry Bruckheimer, productor histórico de la franquicia, respaldó la visión de Bloom: "Si le gusta cómo está escrito el personaje, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en el guion". El apoyo del cerebro detrás de la saga refuerza la idea de que el regreso de Deep es crucial, aunque Bruckheimer admitió que se trata de un "reinicio" que debe convencer a todos. La balanza inclina hacia la necesidad de un acuerdo con las estrellas originales.

Mientras espera una decisión, Bloom protagoniza The Cut, thriller por el que perdió 13.6 kilos bajo supervisión médica: "La paranoia y la ansiedad eran perturbadoras, provocadas por la falta de sueño. No puedes dormir cuando tienes hambre", confesó a Variety. Su dedicación extrema contrasta con la calma que exige para negociar su regreso pirata, demostrando que solo proyectos con alma y equipo completo merecen su energía.

