¿Guerra musical? Calvin Harris reemplaza la voz de esta estrella en el tema “Ocean” y desata controversia

Calvin Harris ha publicado una nueva versión de "Ocean" reemplazando la voz de Miley Cyrus por la de la artista canadiense Jessie Reyez, a quien considera su "ahijada musical". El DJ había presentado originalmente el tema con Cyrus durante el Tecate Emblema en Ciudad de México en 2024, donde los asistentes confirmaron a Billboard que la versión con Miley era "electrizante y llena de energía". El cambio ha desatado una ola de indignación en redes sociales, donde fans exigen la liberación de la grabación original que nunca llegó a plataformas digitales.

Los "Smilers" (fans de Miley) han inundado las redes de Calvin Harris con mensajes exigiendo explicaciones. "Con toda la mala intención y deseo de ofender la versión de Miley es mejor", leyó un usuario a lo que Harris respondió con un emoji de risa, avivando la polémica. Esta no es la primera vez que Harris cambia vocalistas: en 2022 hizo lo mismo con Rihanna en "We Found Love" antes de que la cantante Barbados rechazara la colaboración. El DJ finalmente aclaró: "No, ha sido mi culpa. Hubo un malentendido", aunque se negó a detallar qué ocurrió con la grabación original.

Miley en su momento cumbre

La polémica llega cuando Miley Cyrus vive su mejor momento profesional: ganó su primer Grammy con "Flowers", lanzó un nuevo disco y se rumorea su participación en el Super Bowl 2026. Fuentes cercanas a la cantante revelaron a People Magazine que Cyrus estaba "entusiasmada" con la colaboración, pero que conflictos de agenda habrían complicado el lanzamiento. La artista mantiene silencio sobre el tema mientras promociona su gira, aunque insider aseguran que prefiere concentrarse en su sobriedad y nuevo material musical.

Calvin Harris tiene historial de cambios a ultimo momento: en 2023 reemplazó a Dua Lipa por Normani en "Electricity" por diferencias creativas. Jessie Reyez, la nueva vocalista, trabajó previamente con Harris en "Hard to Love" y según Variety tiene un contrato de exclusividad con su discográfica. Aunque Harris insiste en que su voz es "irreal", los fans creen que el verdadero motivo del cambio fue contractual. El DJ cerró la polémica afirmando que ambas versiones "merecen respeto", pero los Smilers ya iniciaron una petición en Change.org para liberar la versión con Miley.

