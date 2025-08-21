Caracas se viste de flamenco: Tatiana Reyna llega a Venezuela con un homenaje cargado de nostalgia

Suscríbete a nuestros canales

Caracas será testigo de un evento único el próximo domingo 31 de agosto cuando Tatiana Reyna, una de las voces más emblemáticas del flamenco y la copla española, suba al escenario del Centro Cultural Chacao para conmemorar ocho décadas de vida y trayectoria artística.

El espectáculo, titulado “Claveles rojos en la voz de Tatiana Reyna”, se perfila como una velada íntima y conmovedora que unirá tradición, música y emoción en un tributo que va más allá de lo artístico: un homenaje a su historia y a la memoria de su hijo, Cheo Azpúrua.

Un homenaje cargado de emociones

Más que una celebración, el concierto busca convertirse en un espacio de encuentro entre el público venezolano y la artista, quien ha dejado huella con su inconfundible estilo. El programa promete recorridos por las melodías más emblemáticas de la copla, con interpretaciones llenas de nostalgia, pasión y una carga emotiva inevitable.

El recuerdo de su hijo será el eje más íntimo de la velada, transformando cada canción en un acto de memoria y amor.

Entradas y localidades

Las entradas ya están disponibles y se dividen en varias zonas del recinto:

Platea lateral zona 01, platea inferior central zona 02, platea lateral zona 03, platea superior lateral zona 04 y platea superior central zona 05 – $30

Balcón lateral zona 06, balcón central zona 07, balcón lateral zona 08 y balcón lateral zona 09 – $20

La función está pautada para las 11:00 a.m. y se espera un aforo lleno de seguidores que acompañarán a Reyna en esta fecha tan especial.

Con el apoyo de importantes instituciones

El concierto cuenta con el patrocinio de Bancrecer, Pestaña Caracas y Avior Airlines, además del auspicio de la Embajada de España en Caracas, reafirmando el peso cultural del evento y el reconocimiento al legado artístico de Tatiana Reyna.

Una velada que quedará en el recuerdo

Tatiana Reyna no solo celebrará sus 80 años con música, sino que también compartirá con su público la esencia de una vida dedicada al arte. “Claveles rojos en la voz de Tatiana Reyna” será una noche para la memoria, un puente entre generaciones y una cita obligatoria para quienes deseen vivir de cerca la pasión del flamenco en tierras venezolanas.

