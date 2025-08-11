Norah Suárez y Judith Castillo mantienen el buen humor durante su rehabilitación contra el cáncer: Tenemos nuestra propia rochela

Suscríbete a nuestros canales

Norah Suárez ("La Escarlata") y Judith Castillo (Miss Venezuela 1976) han unido fuerzas en el Centro Clínico Fénix de Caracas, donde comparten terapias contra el cáncer con un enfoque lleno de humor. Durante las sesiones, capturadas en un reel titulado "Graciositas en rehabilitación", ambas bromean sobre los rigores del tratamiento mientras ejecutan ejercicios guiados por el fisiatra Ángel Núñez y el terapeuta Argenis León.

Judith cuestiona entre risas a Norah: "¿Te están torturando o te están sanando?", a lo que la actriz responde con su icónico humor: "No sé hipócrita, la verdad hay que uno viene a sufrir... pero se sufre en el interín, en adelante y en después". Esta dinámica refleja su filosofía de afrontar el dolor con alegría, mientras Norah celebra un hito crucial: "Ya me paro, ya camino. Vengan a Fénix".

¿La complicidad como analgésico?

Mientras realizan series de estiramientos, Castillo imita las exclamaciones de Suárez ("Ella levanta las piernas y dice ¡Ay! ¡Ay!"), reviviendo sus tiempos en "Radio Rochela" y los Premios Ronda. Ambas defienden en redes que "la risa no ayuda a sanar, que no se le desconozca su poder como analgésico natural", transformando la unidad de rehabilitación en un espacio donde las carcajadas alivian la ansiedad de otros pacientes. Judith destaca en Instagram: "Compartir horario con Norah es como cenar un lunes entre carcajadas frente al televisor", subrayando cómo el humor mitiga los "niveles de dolor" del proceso.

A pesar de reconocer que el camino "le parezca una tortura", Norah muestra progresos notables: la parálisis en sus piernas —causada por el cáncer en la columna diagnosticado en enero— ha retrocedido permitiéndole caminar con apoyo. Su determinación se refleja al intentar "manipular al estricto terapeuta Argenis León" con bromas, mientras cumple rigurosamente cada indicación médica.

Judith narra cómo se motivan mutuamente: "Nos dimos ánimo para culminar cada serie necesaria", evidenciando que la disciplina y el humor son pilares de su recuperación. Esta actitud inspira a otros pacientes, resonando en su lema compartido: "¡Vamos pa'encima, Norah, que sí se puede!". Su mensaje final sintetiza la lucha: "¿Sanar? ¿Superar dolores? ¿Volver a caminar? Claro que sí se puede", probando que el optimismo y la amistad son medicinas complementarias.

