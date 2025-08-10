Farándula

Rapero mexicano pierde su canal de Youtube tras recibir sanciones de Estados Unidos: conozca los detalles

El rapero perdió su canal principal en YouTube tras ser incluido en la lista de sancionados por lavado de dinero 

Por Danyelis Pereira
Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 07:30 pm

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó oficialmente al intérprete de corridos tumbados, El Makabelico, en su lista de personas sancionadas por presunto lavado de activos en beneficio del Cartel del Noreste (CDN). Esta medida, basada en acusaciones de financiar actividades criminales, activó protocolos de cumplimiento en plataformas digitales. YouTube, propiedad de Google, procedió a eliminar el canal principal del artista, que superaba el millón trescientos mil suscriptores. La acción se enmarca en políticas contra contenido asociado a entidades sancionadas.

La desaparición del canal implica la pérdida masiva de su contenido musical, principalmente corridos que narran historias vinculadas al mundo narco, acumulando millones de reproducciones. Seguidores y detractores reaccionaron con rapidez en redes sociales, generando tendencias divididas entre apoyo al artista y respaldo a la sanción. La medida afecta directamente su principal medio de difusión y fuente de ingresos por publicidad digital. Otras plataformas como Spotify o Apple Music mantienen, por ahora, su catálogo musical disponible para streaming.

¿Fin de su carrera digital?

Esta drástica acción plantea serias dudas sobre la viabilidad futura de la carrera digital de El Makabelico bajo su actual identidad artística. Expertos señalan que recrear una audiencia de ese tamaño en un nuevo canal sería extremadamente difícil bajo las políticas actuales. La sanción estadounidense también complica cualquier gestión financiera o contractual a nivel internacional. Queda por verse si buscará nuevas plataformas menos reguladas o intentará distanciarse de las acusaciones para reconstruir su presencia legalmente.

VENEZUELA
