Lorna Cepeda y Natalia Ramírez conversan en exclusiva con 2001

La telenovela “Yo soy Betty la fea” rompió todos los récords de audiencia a principio de milenio gracias a la historia de amor entre una secretaria poco agraciada, pero con mente prodigiosa, y un déspota empresario del sector textil.

Además de una trama inusual para la época, los personajes calaron en el público por sus expresiones disparatadas.

Lorna Cepeda y Nathalia Ramírez estarán en Caracas

La actriz Lorna Cepeda le dio vida a Patricia Fernández, una rubia pretenciosa que vive de su pasado millonario, y Nathalia Ramírez interpretó a Marcela Valencia, la sufrida novia de Armando Mendoza. Con sus actuaciones contribuyeron a catapultar la obra de Fernando Gaitán como el dramático más importante de Latinoamérica.

En conversaciones con la marca 2001, expresaron su emoción por presentar la obra “Muertas de la risa” el próximo 28 de noviembre en el Centro Cultural Chacao y resaltaron el poder del teatro como instrumento de cercanía entre artistas y fanáticos.

