El adiós anunciado: cantante Xava Drago fallece poco después de revelar su "inevitable final"

El mundo del rock mexicano se encuentra de luto tras la muerte de Xava Drago, reconocido vocalista de Coda, quien falleció a los 54 años debido a complicaciones derivadas de un cáncer de estómago. El mismo artista había anunciado a principios de agosto que se encontraba en fase terminal, lo que sorprendió a sus seguidores por la valentía con la que enfrentaba sus últimos días.

Una batalla compartida con el público

El cantante compartió con sus fans el difícil diagnóstico y la realidad de su enfermedad, en indicó que los tratamientos no funcionaron y los médicos ya no podían ofrecer más soluciones. A pesar de la gravedad de su situación, Xava dedicó sus palabras a agradecer a quienes estuvieron a su lado en todo momento: su familia, sus seres queridos y sus amigos más cercanos.

La despedida que conmovió a todos

La noticia de su fallecimiento se confirmó el jueves 21 de agosto a través de las cuentas oficiales de Coda. La banda expresó su profundo dolor y envió un mensaje de solidaridad a la familia del músico:

"Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza compartimos que nuestro amado Xava ha partido. Estamos con su familia y deseamos que pronto encuentren consuelo”.

El legado de un guerrero del rock

Sus compañeros lo describieron como un artista intenso, apasionado y entregado en cada presentación. Reconocieron que compartir escenario con Xava fue un privilegio y agradecieron a fans, medios y amigos que lo acompañaron durante su enfermedad, resaltando la fuerza y valentía con que vivió sus últimos días.

Sus palabras finales

Antes de partir, Xava dejó un mensaje emotivo preparado para sus seguidores y seres queridos. En él reflexionaba sobre la vida y la muerte, recordando que lo esencial es amar, disfrutar cada momento y vivir sin arrepentimientos. Manifestó su paz al imaginarse reunido con su madre y se despidió con gratitud y rock and roll.

