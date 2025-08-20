Nohelí Arteaga e Iván Tamayo protagonizan "Escenas de la vida conyugal": fecha y lugar del estreno

Suscríbete a nuestros canales

El director teatral Héctor Manrique presenta este viernes en el Teatro Trasnocho Cultural la obra "Escenas de la vida conyugal", una aclamada pieza del cineasta sueco Ingmar Bergman. El montaje, que cuenta con las actuaciones de Iván Tamayo y Nohelí Arteaga, es el resultado de dos meses de preparación y promete ser una experiencia profunda para el público.

Manrique, asegura que esta obra es un reflejo de ese compromiso. "Me gustan las obras que el venezolano se merece", expresó el director. "De esta obra el espectador no sale ileso porque habla del misterio de las relaciones de pareja".

Obtener los derechos de la obra requirió paciencia para que los herederos de Bergman dieran su aprobación, un proceso que Manrique describió como un privilegio más que un trabajo.

Por su parte, la actriz Nohelí Arteaga destacó la universalidad del texto. "Esta obra les va a llegar a todos. Te pone a reflexionar porque todos los que hemos vivido en pareja hemos pasado por esto". Su compañero de reparto, Iván Tamayo, coincidió en que la pieza "le pone la lupa al amor" y a la complejidad de las relaciones.

La temporada de "Escenas de la vida conyugal" se extenderá del 22 de agosto al 28 de septiembre. Las funciones serán los viernes y sábados a las 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m.

Con información y fotos de Criss Monterrey

