La joya millonaria que conserva Dayanara Torres de su divorcio: un recuerdo del pasado que podría cambiar su futuro

La historia de amor entre Marc Anthony y Dayanara Torres volvió a ser noticia, pero por un valioso re cuerdos que al parecer la exmiss Universo aún conserva, se trata del anillo de compromiso, cuyo valor habría alcanzado los 300 mil pesos en su momento y el cual aún conserva intacto almacenado.

Más que una joya, una inversión

En el mundo del espectáculo no es raro que las exesposas de grandes estrellas decidan subastar o vender piezas de alto valor. Sin embargo, Torres ha tomado una decisión distinta. Para ella, aquel anillo no solo es un símbolo de un capítulo cerrado, sino también un objeto con potencial de convertirse en una inversión sólida y por ello que la exreina de belleza tiene pensado reservarlo como parte de su futuro retiro.

De hecho, no es la única reliquia que conserva: su vestido de novia, diseñado por Reem Acra, sigue bajo un resguardo especial.

"Está guardado herméticamente, no se puede ni tocar. Si alguien quiere verlo, debe usar guantes”.

Entre el recuerdo y el futuro

El matrimonio entre Dayanara y Marc Anthony se celebró dos veces: primero en 2000, en Las Vegas, y luego con una ceremonia religiosa en Puerto Rico, en 2002. Aunque la relación terminó en 2004, ambos siguen vinculados por sus dos hijos en común.

Hoy, casi 21 años después de aquel adiós, el anillo sigue siendo una especie de testigo silencioso de su historia.

