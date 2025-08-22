Yailin la Más Viral defiende a su hija a toda costa: intensa confrontación callejera con influencer termina en amenazas

Suscríbete a nuestros canales

La disputa entre Yailin “la Más Viral” y una conocida influencer dominicana, que inició en redes sociales por comentarios sobre la vida familiar de la cantante, se trasladó recientemente a un enfrentamiento cara a cara en plena vía pública. Varios videos compartidos muestran los momentos finales de la confrontación, mientras que un clip difundido por El Gordo y La Flaca permite escuchar a Yailin explicando su versión de los hechos.

La cantante de 23 años aseguró haber respondido físicamente a la influencer:

“Te di tu trompada y no hiciste nada, ese video que salió ya es lo último, ya te rompí la boca… para que dejes de estar hablando”.

Los comentarios que encendieron la disputa

El conflicto se originó tras las declaraciones de Merisa Monta por haber criticado decisiones de Yailin como madre y referirse de manera despectiva a sus orígenes y la ausencia de su padre.

“Ella viene de un barrio, sin embargo yo estudié y vengo de familia, entonces ese tipo de personas tienden a sentir resentimiento”, expresó.

La reacción directa de Yailin

La artista no se quedó callada y confrontó las declaraciones con firmeza:

"Usted no sabe lo que es parir, usted no sabe lo que es que su papá se le muera. Ningún enemigo ha mencionado a mi papá. Tengo muchas estrías en este cuerpo, me exploté por todos lados, y tú hablando de una niña que ni sabe ni hablar”, afirmó, defendiendo su historia y la de su hija.

Yailin también enfatizó que sus orígenes humildes son parte de su identidad y no motivo de vergüenza: “Vengo de hacer de todo, vengo de la calle. Aunque uno sea internacional, el barrio no se olvida y lo utilizas cuando lo necesitas”, concluyó, dejando claro que su carácter y sus raíces la fortalecen y le pidió a Merisa que hiciera un en vivo hablando de lo sucedido, que diera la cara y mostrara la boca rota como consecuencia de hablar de una niña.

