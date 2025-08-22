Entre amor y lujo: así es el exclusivo hogar texano de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Suscríbete a nuestros canales

Christian Nodal y Ángela Aguilar han buscado un espacio donde vivir su romance sin interrupciones y alejados del escándalo de los paparazzi. En la última entrevista de Nodal, el artista se refirió a una casa que estaban remodelando para irse juntos y tener mayor privacidad, pero que aún la estaban remodelando y la encargada de dirigir los ajustes era su esposa.

Según El Heraldo Usa, el lugar está ubicado en Dallas, Texas, dentro de un club privado que garantiza la seguridad y privacidad que pocas celebridades logran alcanzar.

La residencia destaca no solo por su ubicación exclusiva, sino también por el entorno natural que la rodea. Entre árboles y amplias áreas verdes, el hogar se convierte en un oasis en medio de la ciudad. Incluso, es común que venados se acerquen a los jardines de la propiedad, un detalle que añade un aire de tranquilidad y conexión con la naturaleza.

El lujo como sello personal

La mansión cuenta con amplios espacios diseñados para el descanso, el entretenimiento y la creatividad. Christian Nodal ha revelado que está construyendo un estudio de grabación en el lugar, lo que convierte a la residencia en mucho más que un hogar: es también un centro de producción musical con el objetivo de mantener activa su carrera artística sin salir de casa.

Otras viviendas

Aunque el domicilio en Dallas es el más mencionado, en el mundo del espectáculo se habla de otras propiedades vinculadas a los cantantes. Ángela Aguilar habría mantenido su vínculo con Houston, ciudad donde ha vivido junto a su familia, y se especula sobre una posible residencia en Magnolia, cerca de su padre, Pepe Aguilar. Ninguno de estos rumores ha sido confirmado, pero alimentan la curiosidad en torno a la vida privada de los artistas.

