Chepa Candela: La Amanda Dudamel despertó el morbo de sus seguidores

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz viernes, queridas y queridos!!!... Esta laboriosa e incansable cronista (que no pega un ojo, y mucho menos los dos) aquí está lista, ¡como de costumbre!, para entrarle de lleno a este ameno, placentero y entretenido “parling” que les permite ponerse al tanto de todo lo que pasa, ocurre, sucede y acontece en esta “jauría farandulera”, donde los chismes, tramoyas, brollos, bretes, dimes y diretes siempre sirven de “adobo” para este suculento y delicioso cotilleo…

Samir Bazzi

Así que, sin más preámbulo, entro de lleno en materia, contándoles que SAMIR BAZZI demostró que el peso de los años en el medio artístico vale más que cualquier cuenta de Instagram abultada por un disfraz de esos que mientan "influencer"... Resulta que el recordado arabito de Sábado Sensacional está muy cotizado en la radio, donde factura más que Shakira y además da cátedra de estilo y animación; por eso tiene un puesto valioso, tanto así que en la convocatoria que hizo el cantante Xuxo para lanzar su nuevo proyecto musical, invitaron a un pocotón de medios y la cola para hacer el "cara a cara" era larguísima, por eso la productora de Samir le dijo que no llegara al lugar hasta que ella lo llamara y así fue, luego de que pasaron un chorrerón de medios, el Samir se apareció fresco como una lechuga, no hizo cola, no esperó, y realizó su trabajo, dejando a los demás bien fríos y tiesos, reafirmando que el respeto se gana, aunque varios "generadores de contenido" pegaron el grito al cielo y hasta le dijeron "coleado" pues el Bazzi no les paró "olas" hizo lo suyo y se fue... ¡Muy bien!...

El Moreno Michael

Yyy otro que ha dado bastante tela para cortar en las últimas horas es EL MORENO MICHAEL, quien desató una campaña de bullying y homofobia por sus redes sociales con una pregunta que chocó a más de uno... El imitador preguntó: "¿Cuáles de los animadores de la TV venezolana son varones heterosexuales?"... ¡Susto!... Situación que alarmó a muchos cibernautas, ya que la gente no podía creer semejante interrogante, pues a nadie le interesa la sexualidad del otro para demostrar su talento y capacidades, por eso el chistosito llevó palo en sus redes, porque a estas alturas del partido ese tipo de preguntas son pesadas y hasta discriminatorias... Ahora me pregunto yo, ¿y cómo por qué la curiosidad del moreno para saber quién es heterosexual? Si su intención es que la gente escriba el nombre de los que a su juicio no son heteros, sino gay, ¿hay necesidad de exponer públicamente a una persona porque le gusta el cambur y no la manzana? ¿No es él quien se gana la vida imitando a “Juanga” y a un pocotón de personajes afeminados? De verdad que cada día sorprende más la actitud de estos personajes que hacen todo para llamar la atención...

Amanda Dudamel

Yyy cambiando radicalmente el tema, les bato que aumentan las especulaciones con relación al “sí acepto” de la AMANDA DUDAMEL; y es que esa sorpresiva y apresurada boda no solo dejó en un tacón y sin tapita a muchos, sino que también despertó el morbo entre seguidores y curiosos que al momento se preguntan si el adelanto de esta boda se debe a que la susodicha tenga un tigre en el tanque… ¡Pasa y acontece! Que la primera finalista del Miss Universo 2022 y diseñadora de modas declaró hace un par de semanas atrás que ella se iba a casar por el civil en el año 2026, y por la iglesia en el 2027. Según eso, esos eran los planes personales y tenían todo estructurado para que fuese de esa manera… ¡Peeerooo!... El pasado martes 19 de agosto, la mujer sorprendió a “Raquel, y todo aquel” al casarse por el civil con Daniel Rosa Farías y fue la misma Amanda la que dejó colar la información a través de las redes sociales… Desde entonces, muchos curiosos y chismosos de oficio (me incluyo) se preguntan: ¿Por qué este cambio de señas?... ¿Para qué declarar una versión públicamente y desmentirla a los días con otros actos? ¿Será que la cigüeña perdió el GPS? ¡Mejor esperemos los 9 meses y salgamos de dudas! ¡Adiós!...

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube