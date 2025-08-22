¿Cara manipuló la historia? Un nuevo secreto de la relación con Beéle sale a la luz tras fallo judicial

Suscríbete a nuestros canales

La polémica historia entre cara y Beéle ha dado un nuevo giro, el cantante de reguetón, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, resultó ser víctima de violencia intrafamiliar por su expareja según dio a conocer un tribunal de Medellín la La decisión señala a su expareja, Camila Andrea Rodríguez Ascanio, conocida como Cara, el escrito señala que el artista fue agredido física, psicológica y económicamente durante los últimos meses de su relación.

Medidas de protección y restricciones impuestas

Como resultado del fallo, se han establecido medidas de protección a favor de Beéle, incluyendo la prohibición a Rodríguez Ascanio de realizar actos que puedan afectar su integridad o buen nombre. Además, se le ha ordenado iniciar terapia psicológica y facilitar la comunicación directa de Beéle con sus hijos, sin la intervención de terceros.

La reacción de Cara: ¿una estrategia calculada?

Tras conocerse el fallo, Camila Rodríguez Ascanio reaccionó públicamente en sus redes sociales con un mensaje que demuestra que ella está confiada desde su posición como si lo que está ocurriendo ahora es información manipulada:

"Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán, Dios es bueno... los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza, por más dinero que tengan... todo cae por su propio peso y sí que me estoy preparando, pero les daré la mejor lección de vida."

Tambien, se dio a conocer que el mejor amigo de Cara había comentado que al parecer, Beéle habría pagado para que el proceso se diera a su favor.

El trasfondo de la relación y la disputa legal

La relación entre Beéle y Camila Rodríguez Ascanio comenzó cuando ella trabajó como corista y road manager del artista y terminó en medio de acusaciones de infidelidad, dificultades económicas y falta de apoyo durante momentos críticos de salud según las declaraciones de Camila.

En agosto de 2024, Rodríguez Ascanio denunció públicamente a Beéle por violencia intrafamiliar, lo que llevó al cantante a presentar una contrademanda en diciembre del mismo año y ahora, tras meses de litigio, el fallo judicial del 21 de agosto de 2025 ha puesto fin a este capítulo, al menos en el ámbito legal.

