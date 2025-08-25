Chepa Candela: Norkys Batista caídisima en desgracia

Suscríbete a nuestros canales

NORKYS BATISTA

¡¡¡Feliz inicio de semana a todos, todas, y todes!!!... Acá estoy ¡y acá sigo! en la caza, pesca, y recolección de lo más calientico del acontecer farandulero de este país y zonas aledañas, donde los rollos, brollos, tramoyas, dimes y diretes son ¡impelables!... Yyy como para batírselos con pelos, señales, y demás “yerbas aromáticas” para eso me tienen aquí, enseguida paso a contarles que la NORKYS BATISTA dejó un mal sabor de boca entre la gran mayoría de sus compañeros del programa “Top Chef VIP” (4ta. Temporada), y es que muy a pesar de que lleva varios días fuera de la competencia, su nombre aún sigue siendo el pan de piquito, y son los mismos protagonistas de este “merequetengue” quienes la señalan de insoportable, desleal, mala amiga, mala vibra, arpía, y paren ustedes de contar… ¡Pasa, resulta, y acontece! que “tuttas” las semanas hay un eliminado en este Reality Show transmitido por Telemundo, y cada vez que esta despedida llega los competidores del programa lloran a bemba suelta cuando escuchan el nombre del eliminado… ¡Ojo pelao!... Cosa que no ocurrió cuando anunciaron que la Norkys iba “pa´fuera”; en ese instante ocurrió todo lo contrario... La gran mayoría de sus compañeros de cocina comenzaron a reír y elevaron plegarias al cielo porque se les había hecho el milagro… ¡Suuustooo!... Aún y con los varios días que lleva la actriz venezolana fuera del espectáculo, en cada capítulo alguien señala lo “desagradable” que fue su presencia dentro de la competencia y lo más lamentable de todo es que expresan lo siguiente: “nadie te extraña”, “no fue amiga de nadie”, “doble moral”, y un largo etcétera… ¡Sin embargo! Norkys manifiesta estar tranquila y feliz de lo alcanzado, y le sabe a “casabe” todo lo malo que sus ex compañeros digan de ella…

LILI ESTEFAN

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que la LILI ESTEFAN se dejó de protocolos forzados y alzó su voz para defender a su hija, Lina Luaces (Miss Cuba 2025) de las críticas que ha recibido en las últimas semanas, y es que la animadora del programa “El Gordo y La Flaca” agarró senda tibiera cuando observó que varios medios de comunicación social de Cuba, señalaban a Lina como persona “no grata” y cero representativa de su cultura… Desde que la “muchachita” se hizo acreedora del título de Miss Cuba Universo (el pasado mes de julio) ambas han recibido más palo que gata ladrona por parte de aquellos que no están de acuerdo con este show… Algunos manifiestan que fue un cetro comprado, otros dicen que no es cubana de pura cepa, y muchos tantos alegan que no representa a la comunidad latina porque no hace buen uso del español y cuando lo intenta, lo “machuca”… Ante esta ola de “dimes y diretes” Lili se plantó y dijo: “Se ha metido directamente con los sueños de las niñas… Cuba pasa 52 años sin permitirle a una cubana que vaya al Miss Universo y cuando el Miss Universo como organización decide crear un Miss Universo Cuba en el exilio … también las critican, pero fuerte… entonces, ¿cuál ha sido el punto?”, sostuvo Estefan… El Miss Universo 2025 se celebrará este próximo 21 de noviembre en Tailandia, y la pregunta que nos hacemos muchas y muchos es: ¿Qué pasará con la Lina Luaces?... ¡Amanecerá y veremos!...

CHRISTIAN NODAL

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que mis ondas internacionales me reportan que el CHRISTIAN NODAL posiblemente está enfrentando dificultades económicas, y que al parecer, esta crisis financiera no le permite cumplir con la pensión de 7 mil dólares mensuales que debe pasarle a su hija Inti, fruto de su relación con la cantante Cazzu… A según, el artista mexicano está haciendo “un esfuerzo extraordinario” para enviar esta cantidad todos los meses, pero como el Nodal no está facturando tanto como él quisiera, el agua le ha llegado al cuello y la desesperación se ha acercado a su vida… Cercanos a la pareja Nodal – Aguilar, expresan que esto es “karma” y otros sencillamente defienden la teoría de que “el que aquí la hace, aquí la paga”… ¡Ups! Al final es lo mismo… ¡Adiós!...

