Chepa Candela: La Ashley Flete tiene sus “macundales” listos para aterrizar en Caracas

¡¡¡Hello… Hello!!! Yyy en esta casi quincena del mes de agosto, les digo ¡claven! sus glaucos visores en esta, la columna más vibrante de nuestro colorido «nius peiper», donde el chisme, que a todos les gusta tanto, ¡se bate sabroso, rico y delicioso!... Así que pónganse cómodos porque el banquete que les preparé para el día de hoy les hará chuparse hasta las ñemas de los pies…

Ashley Flete

Yyy como para chismear, para eso me tienen aquí, lo cual disfruto y gozo. ¡Rauda! Paso a contarles que la modelo venezolana ASLHEY FLETE, la mismita que participó en el reality show “Miss Universe Latina” y en donde salió con las tablas en la cabeza, viene fleteada a Venezuela para compartir con la prensa nacional y ser jurado en varios templetes de esta localidad… La rubia que mostró interés en participar en el “Miss Venezuela” venidero recorrerá varios medios de comunicación social de este país, tu país, mi país, para echar el cuentico del infierno que vivió entre las filas del mentado concurso de Telemundo, pero como de lo malo, ¡lo bueno!, la mujer piensa sacarle más punta que a un lápiz a esta “cacareada” experiencia y ver qué obtiene de “tutto” el escándalo… ¡Por cierto!... Cuentan las malas lenguas (yyy, ¡trúa! ¡trúa!, cual cotorra repite la mía) que su agenda ya está repleta de compromisos y acontecimientos, y solo visitará a periodistas, eventos y programas de alto nivel; tan solo falta la confirmación del canal de La Colina, donde le arrugaron la cara, pues el reality de belleza donde ella participó lo transmitió la cadena de Telemundo y los tigres mayores del ya mencionado canal local tienen sus intereses con Univisión… Así que vamos a ver cómo le va a la chica por estos lares… ¡Se imaginan que con su deseo de ser famosa haga lo mismo que hizo la Emely Barile (¡suuustooo!) y aparezca como candidata del Miss Grand Venezuela! ¡Uy, nooo!... ¡Va de retro, satanás!...

Miss Carabobo

Yyy, cambiando radicalmente el tema, les cuento que tremendo atajaperro se armó en la elección del MISS CARABOBO 2025 gracias a un disfraz llamado Víctor Joya, quien, por cierto, de joya solo tiene el apellido… ¡Resulta y acontece! que el muchacho fue el animador invitado de la gala para acompañar a Hernrys Silva y Valeria Cannavó, ya que tuvo que hacerle la segunda a Diana Silva porque luego de que la organización regional la anunció ¡con bombos y platillos!, la mujer dijo “no puedo llegar a Valencia”, y el tal Joya no hizo otra cosa más que incomodar a sus compañeros, atropellándolos al hablar, diciendo barbaridades y buscando un protagonismo que no merece; pues lo lógico es que sirva de guía para sus compañeros y no para sabotearles el trabajo… El animadorcito (de pacotilla) se pasó toda la gala imitando a Maite Delgado; solo le faltó decir: "Buenas noches, Poliedro", mientras que la Valeria y el Hernrys no veían la hora que se acabara aquello para no seguir calándose a esa piedra en el zapato, ¡diiigooo!, a esa joya... ¡Qué fiasco!...

Franklin Salomón

Yyy, pasando a otra cosa, mariposa, les bato que el estilista FRANKLIN SALOMÓN fue blanco de críticas en el desfile “Flor De Lis” del afamado diseñador de moda Raenrra, tras aparecer vestido con el trapo que usó en su boda con Giovanni Laguna… El personaje en cuestión andaba feliz (con su sonrisa de oreja a oreja) y le decía a todos los invitados que aún recordaba a su ex y que, a pesar de haber terminado, lo sigue “amando"... ¡Suuustooo!... Parece que el Laguna le montó una brujería, pues cada vez que el Salomón abre la jeta lo nombra, y queda viendo pajaritos en el aire... Además, aprovechó ese “toma y dame” para “espepitar” que le hará una petición al público para saber cómo quieren que luzca Maite Delgado en el “Miss Venezuela 2025”, pues la rubia festeja veinte años frente al templete y él quiere que se vea radiante... ¡Fin!...

