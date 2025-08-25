¡Azúcar eterna! Trina Medina rinde tributo al centenario de Celia Cruz en el Centro Cultural Chacao

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela se une a la conmemoración mundial del centenario de Celia Cruz con el concierto "Azúcar Eterna" protagonizado por Trina Medina. El evento será el viernes 19 de septiembre a las 7:00 PM en el Centro Cultural Chacao, transformando el escenario en un paraíso de sabor caribeño. La celebración coincide con los 100 años del natalicio de la artista cubana (21 de octubre de 1925), cuyo legado musical sigue generando 64 millones de streams anuales en Estados Unidos según Luminate, demostrando su vigencia transgeneracional.

La cantante venezolana, heredera de una dinastía musical, demostró su dominio de los ritmos caribeños en su exitosa participación en "Fania: 60 Aniversario" (2024). Ahora revisitará clásicos inmortales como "Quimbara", "Bemba Colorá", "La Vida Es Un Carnaval" y "Tu Voz" acompañada por una orquesta de músicos venezolanos. Medina describe el concierto como "más que un tributo musical: una fiesta de sabor y color tropical que celebra el inmenso impacto de Celia Cruz" , destacando su simbolismo de empoderamiento y alegría.

Conexión venezolana de Celia

Celia Cruz mantuvo un vínculo especial con Venezuela desde su primera visita en 1948, cuando se presentó en La Taberna del Majestic con Las Mulatas de Fuego. En su cumpleaños 23, actuó como solista en el programa "Eslabones de oro" de Radio Cultura, grabando luego con la Sonora Caracas. Esta historia hace especialmente significativo el tributo en Caracas, ciudad que la artista consideraba su "segunda patria" y donde dejó recordings históricos que marcaron la salsa continental.

El evento producido por Ventura Espectáculos con promoción de Álvaro Ruiz ofrece entradas disponibles en taquillas del Centro Cultural Chacao, Cinex y la plataforma liveri.com.ve. Cruz grabó más de 70 álbumes y obtuvo 2 Grammy y 3 Grammy Latinos en una carrera que popularizó la salsa globalmente. Su grito de "¡Azúcar!" sigue resonando como símbolo de joy y resistencia cultural, inspirando a nuevas generaciones de artistas como Medina que mantienen viva su herencia musical.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube