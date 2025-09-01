Venezolano causa incendio de gran magnitud tras discutir con su pareja: revelan balance de daños

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano, de 41 años de edad, resultó detenido por causar un incendio, con la intención de causarle daños a su pareja.

El fuego causado por el acusado afectó tres inmuebles y dejó a varias familias damnificadas. Autoridades indicaron que el implicado enfrenta cargos por un presunto “femicidio” frustrado, debido a que había amenazado a su pareja antes provocar del siniestro.

Funcionarios policiales de la región de Coquimbo (Chile), detuvieron al venezolano.

El venezolano amenazó con quemar la casa de su pareja

Según los antecedentes del hecho, el hombre sostuvo una fuerte discusión, tras la cual amenazó a su pareja con quemar su hogar.

Posteriormente, durante la noche de este domingo, el hombre se presentó en el sitio para cumplir con sus amenazas.

Las llamas se originaron en el inmueble donde habitaba la mujer, y rápidamente se propagaron a las casas cercanas.

El subteniente, Luis Vega, de la Primera Comisaría de La Serena, indicó que funcionarios policiales impidieron que el hombre terminara con la vida de la víctima.

Se informó que el fuego inició poco antes de las 9:00 de la noche, en la intersección de las calles Pení y Esmeralda.

Revelan balance de daños tras el incendio

Bomberos a decretaron alerta en el área por la magnitud del siniestro. Al menos siete unidades trabajaron para contener las llamas y evitar que se propagaran a otras casas.

Autoridades municipales indicaron que de las tres casas que resultaron afectadas, una pertenece a un ciudadano dedicado al arrendamiento de habitaciones para estudiantes.

La segunda vivienda sufrió la destrucción de su portón. En tanto, la tercera casa estaba ocupada de manera irregular por personas en situación de calle; en esta última se habría originado el fuego.

Según el informe del medio local Diario El Día, con este caso, son tres los incendios de gran magnitud registrados en la última semana en La Serena.

