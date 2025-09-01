Médico enfrenta larga condena por siniestros abusos contra ocho pacientes: así cometió los crímenes

Suscríbete a nuestros canales

Un médico enfrenta una larga condena en prisión por abusar sexualmente a ocho mujeres diferentes, quienes eran sus pacientes.

El acusado, quien responde al nombre de Zhi Alan Cheng, de 35 años, se declaró culpable de los abusos, los cuales cometió cuando trabajaba como médico en el NewYork-Presbyterian, en la localidad de Queens.

Los documentos judiciales detallaron que el hombre usó sedantes de grado médico para dejar inconscientes a sus pacientes antes de agredirlas sexualmente. Por estos actos, el hombre quedó sentenciado a 24 años de cárcel.

Víctimas exigen una mayor condena contra el médico

Melinda Katz, fiscal de distrito de Queens, concedió a Cheng un acuerdo de culpabilidad, y reconoció que sus crímenes merecían más de 24 años. Sin embargo, indicó que la oficina del fiscal quería proteger a sus víctimas, publicó El Diario NY.

“Puedo comprender el equilibrio que supone para las víctimas tener que sufrir de nuevo y pasar por un juicio frente a desconocidos”, manifestó el juez.

“Zhi Alan Cheng cometió una serie de actos atroces contra mujeres. Como consecuencia de sus crímenes, cumplirá más de dos décadas de prisión, con 10 años de supervisión posterior a su liberación, y deberá registrarse como delincuente sexual, probablemente por el resto de su vida”, dijo Katz en un comunicado.

De acuerdo con el reporte de CBS News, la fiscal presentó una declaración de culpabilidad en virtud de la ley Alford por los cargos imputados, es decir que el acusado no se declaró culpable, pero reconoció que la fiscalía tiene pruebas suficientes para condenarlo.

Abogado de las víctimas exige justicia

Por su parte, el abogado civil Nicholas Liakas, quien representa a cinco de las víctimas, indicó que las afectadas están inconformes con la condena.

“No se hizo justicia. Los han defraudado. Es decir, no hay otra forma de decirlo. Incluso el juez reconoce que 24 años no son suficientes”, dijo Liakas.

Tras escuchar su sentencia, Cheng salió de la sala esposado. Su abogado rindió declaraciones a los medios.

“Este es un día extraordinariamente difícil para el Sr. Cheng, su familia y también las víctimas”, explicó el defensor.

“Cuando comenzó este caso, se enfrentaba a una sentencia significativamente larga, así que comprendo la decepción de algunas de las víctimas”, expresó.

