Colegio de Valeria Afanador enfrentará severas sanciones por la muerte de la niña: esto dicen las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades de Cundinamarca (Colombia) abrieron una investigación contra la institución educativa donde estudiaba la pequeña Valeria Afanador, cuyo cuerpo sin vida se localizó en el río Frío, a unos 300 metros del plantel.

El gobernador de la entidad, Jorge Emilio Rey, informó que se inició un proceso de investigación contra el Gimnasio Campestre los Laureles, para conocer cómo ocurrieron los hechos que derivaron en la muerte de la menor de 10 años, y si se trató de un crimen.

Los restos de la niña se encontraron el pasado viernes, 29 de agosto, en Cajicá, tras 18 días de su desaparición.

El mandatario departamental aseguró que el proceso podría culminar con el cierre de la institución si se comprueba que se trató de un hecho ocasionado por negligencia, publicó el medio local Semana.

Exigen cierre del colegio tras muerte de Valeria Afanador

“Es un proceso que, de comprobarse ineficiencias o fallas en la aplicación del plan de gestión del riesgo de la institución educativa, las decisiones pueden llegar hasta decretar el cierre del establecimiento”, dijo Rey.

El gobernador aseguró que las posibles medidas que se tomarán contra el Gimnasio Campestre los Laureles dependerán de los resultados de la investigación principal, realizada por autoridades judiciales.

En caso de que la necropsia compruebe que la niña estuvo sumergida en el río y que presenta signos de violencia, podría determinarse que se trató de “un accidente”, escenario que llevaría a al organismo judicial a considerar distintas acciones hacia la institución.

Rey manifestó que todos los colegios deben adoptar planes de gestión del riesgo para garantizar la integridad de los estudiantes.

Colegio de Valeria Afanador declara duelo institucional

El pasado sábado, el Gimnasio Campestre los Laureles declaró una semana de duelo institucional por la muerte de Valeria.

La institución aseguró que cuenta con los protocolos de seguridad necesarios para proteger a sus estudiantes y dijo que está a disposición de las autoridades para el esclarecimiento del caso.

Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Julián Quintana, exigió el cierre del colegio, en nombre de sus representados.

El legista insistió en que la institución no es segura para ningún niño.

Aumenta cifra de niños fallecidos en Colombia

En tal sentido, señaló que los padres han perdido la confianza en el centro educativo y han criticado y cuestionado que la rectora y el colegio intentan mostrarse como víctimas.

De acuerdo con cifras compartidas por el medio WRadio, entre enero y junio de este año se registraron los asesinatos de 313 niños en Colombia. La cifra representa un aumento de 20.4% en comparación con los 260 crímenes de este tipo para el mismo periodo del año pasado.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube