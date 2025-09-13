Falsos odontólogos ponen en riesgo la salud de los venezolanos: así operan estos delincuentes

Suscríbete a nuestros canales

El ejercicio de la odontología ilegal pone en riesgo la salud de los venezolanos, es por ello que los organismos de seguridad alertan a la sociedad sobre los riesgos que pueden enfrentar al recurrir a supuestos profesionales de la salud, quienes no cuentan con la experiencia necesaria para estos servicios y deben ser denunciados.

En distintos estados del país se han detectado casos de ciudadanos con conocimientos escasos o básicos en odontología, quienes instalan consultorios en locales callejeros y formales, en casas y hasta almacenes, donde ofrecen servicios como limpiezas dentales, trabajos de ortodoncia y hasta de cirugía odontológica.

Ante este tipo de actividades ilícitas, cuerpos de seguridad como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), han reportado una serie de casos en los cuales han desmantelado diversos consultorios no autorizados.

¿Cómo operan los falsos odontólogos?

En un hecho reciente, el cuerpo policial capturó a un hombre identificado como Julio Andrés Candurin Molina (32), quien ejercía la odontología en una vivienda, sin contar con los permisos necesarios.

El arresto se realizó en el Sector Simón Bolívar, parroquia Edmundo Barrios, municipio Simón Rodríguez, de El Tigre, estado Anzoátegui.

Funcionarios de la Delegación Municipal El Tigre, recibieron varias denuncias sobre la práctica inadecuada y potencialmente peligrosa que realizaba el acusado.

Las autoridades revelaron que el falso odontólogo operaba en el interior de una vivienda con servicios como limpiezas dentales, extracciones y tratamientos estéticos, sin contar con la preparación correspondiente.

Asimismo, comercializaba insumos odontológicos sin la debida permisología sanitaria por parte de los organismos competentes.

Durante una inspección al recinto, detectives incautaron como evidencia varias cajas de resina, rollos de liga para ortodoncia, soportes de ortodoncia, arcos para ortodoncia, una lámpara de fotocurado un micromotor dental, set de puntas para dremel de uñas, abrebocas y enjuague bucal.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público.

Desmantelan consultorio improvisado

En otro caso, un hombre identificado como Ender López (44), quien no contaba con estudios universitarios que lo acreditaran como profesional, resultó detenido por usurpación de funciones, debido a que se dedicaba a la odontología en una instalación clandestina.

El hecho se detectó a finales del año pasado en el sector La Aduana, parroquia El Carmen, municipio Simón Bolívar, Barcelona, estado Anzoátegui.

El Cicpc reveló que el acusado practicaba trabajos de odontología, limpiezas y extracciones dentales, en un consultorio improvisado que él mismo creó. El lugar no contaba con ningún tipo de medidas de higiene; solamente buscaba beneficiarse, mientras ponía en riesgo la salud de sus clientes, indicó el organismo policial.

Como evidencia del caso, los detectives incautaron dos impresiones dentales, seis fórceps dentales, pinzas algodoneras, tres elevadores, dos curetas, tres carpule de anestesia, espejos bucales, una riñonera dental, un cajetín de instrumentos, tres limas de endodoncia, un micromotor, ocho módulos de ortodoncia, cuatro tartrectomo, cuatro espátulas para mezclar y tallar, tijeras, agujas, jeringas, turbinas, exploradores, cucharas dentales, resinas, adhesivos y una banda celuloide.

Ofrecen servicios en las redes sociales

El cuerpo detectivesco ha alertado a la población en reiteradas oportunidades sobre la propagación de ofertas de servicios de salud por medio de las redes sociales, las cuales podrían ser publicadas por delincuentes, quienes ejercen la medicina sin la certificación, experiencia o las instalaciones apropiadas.

Tal es el caso de un hombre de 34 años de edad, quien operaba en el sector Barrio Nuevo, callejón Los Molinas, parroquia San Carlos de Austria, municipio Ezequiel Zamora, estado Cojedes.

El mismo ofrecía servicios de odontología, montura de brackets, mantenimiento, cambio de ligas y alambres, por medio de Facebook, con ofertas de bajos costos. Realizaba los procedimientos en su residencia.

Durante la operación del Cicpc, se determinó que el aprehendido no poseía documentos o títulos que le permitieran ejercer como odontólogo. Por tal razón, los funcionarios le incautaron el material que utilizaba para sus servicios ilegales.

El hombre quedó a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la entidad.

¿Cómo denunciar delitos relacionados con la salud?

El artículo 22 del Código de Deontología Médica vigente en Venezuela, establece que el intrusismo es la incursión o interferencia en el desarrollo del ejercicio profesional médico legalmente consagrado.

En tal sentido, el artículo 114 de la Ley de Ejercicio de la Medicina establece que ejercen ilegalmente quienes, pese a tener título de médico, realicen actos profesionales sin cumplir los requisitos para ejercer legalmente la profesión.

También sanciona a quienes ejercen pese a estar impedidos o inhabilitados por las autoridades.

El ejercicio de la odontología ilegal es uno de los delitos relacionados con la salud más frecuentes en Venezuela. Es por ello que las autoridades disponen de sus redes sociales y números telefónicos para que la ciudadanía pueda denunciar estos hechos.

A través del número telefónico 0800-CICPC-24 (242-72-24) se pueden realizar denuncias relacionadas con actividades delictivas de forma gratuita y anónima.

