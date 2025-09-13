¡Impactante! Incendio de gran magnitud en aeropuerto de La Paragua: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes se registró un incendio en uno de los galpones del aeropuerto de La Paragua, municipio Angostura del Orinoco, en el estado Bolívar.

A través de sus redes, el Cuerpo de Bomberos del municipio Angostura del Orinoco, informaron sobre el desenlace del siniestro tras brindar atención a una persona lesionada.

Incendio en aeropuerto en La Paragua

De acuerdo con la información proporcionada por los bomberos del municipio, el siniestro ocurrió pasadas las 2 de la tarde en la plataforma principal del aeropuerto General Tomás Heres en La Paragua en el estado Bolívar.

Asimismo, indica que al lugar del incendio llegaron la unidad de Rescate, junto al personal de guardia y una unidad de ambulancia la cual realizó el traslado de las personas heridas hasta el centro médico para su respectiva atención.

En el lugar hicieron presencia diversas comisiones, entre ellas, el Servicio Autónomo de Aeropuertos Regionales (SAAR), Servicios Aéreos del estado Bolívar, Ven-911, Protección Civil, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Aeropuerto.

Imágenes del siniestro

A través de las redes sociales, múltiples periodistas y medios locales y regionales difundieron las imágenes desde distintos ángulos del incendio de la tarde de este viernes.

