La guía de diversión: te decimos dónde llevar a los niños en Austin para disfrutar los últimos días de verano

Suscríbete a nuestros canales

Durante el verano en Austin, Texas, puede ser sofocante, pero la ciudad y sus alrededores tienen muchas opciones para que los niños se diviertan en interiores y hasta toda la familia.

Para los más pequeños de la familia, existen lugares diseñados para ellos. Cheeky Monkey es ideal para niños de 10 meses a 8 años.

La entrada por hora cuesta $14.99. Play Street Museum, por su parte, cobra $16 por la entrada de niños y $5 por la de adultos. Si buscas algo más grande, Mt Playmore es una buena opción, con una entrada de $12.99 los días de semana.

¿Qué se sabe de los lugares para los adolescentes?

Los adolescentes también tienen sus opciones para escapar del calor. Altitude Trampoline Park ofrece 90 minutos de salto por $19.99, o dos horas por $21.99.

Otra opción es Inflatable Wonderland, donde la entrada para los mayores de 25 meses es de $14. En general, Austin cuenta con actividades para todas las edades.

Hay opciones para todos los presupuestos. Por ejemplo, la Biblioteca Pública de Cedar Park ofrece entrada gratuita, mientras que otros parques, como Splash Shack, cobran $23.99 por entrada.

¿Qué otros lugares puedes visitar?

Para los que buscan lugares nuevos para salir, las opciones son variadas. Catch Air tiene un costo de entrada de $16.99 de lunes a viernes y $18.99 los fines de semana.

Me Land Georgetown cobra $14.99 por los niños de 1 a 2 años y $16.99 por los de 3 a 12. Indigo Play, que permite el ingreso de niños de 5 meses a 12 años, tiene un costo de entrada de $19.

Es importante al planificar este tipo de actividades, que primero se verifique la disponibilidad de acceso y horarios de funcionamiento de las instalaciones, así como el uso del estacionamiento.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube