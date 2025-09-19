Requisitos para la asistencia de alquiler en Nueva Jersey: guía para postularte y obtener ayuda con tu vivienda

Suscríbete a nuestros canales

La Autoridad de Vivienda de Newark (NHA) ha hecho un anuncio importante: ¡la lista de espera para el Programa de Vales de Elección de Vivienda (Sección 8) ya está abierta! Esta es una gran oportunidad para aquellos residentes de bajos ingresos que necesitan ayuda con el alquiler.

A partir del 16 de septiembre de 2025, la NHA comenzará a aceptar solicitudes, pero solo a través de su portal en línea, Rent Café.

Es la primera vez en varios años que la NHA abre la puerta a nuevas solicitudes para este programa. La autoridad subraya lo crucial que es que los solicitantes proporcionen su información de manera precisa y verifiquen que cumplen con los requisitos de elegibilidad.

Estos requisitos se basan en los ingresos del hogar y la composición familiar, siguiendo las pautas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD).

¿Cuáles son los requisitos para postularse al programa?

Para calificar para este programa, debes cumplir con varios requisitos importantes:

Tus ingresos deben estar dentro de los límites establecidos.

Al menos un miembro de tu familia debe ser ciudadano estadounidense o tener un estatus migratorio elegible.

El solicitante principal debe ser mayor de 18 años.

Revisarán tu historial de vivienda y tus antecedentes penales.

¿Cómo solicitar el programa de asistencia de alquiler en Nueva Jersey?

El proceso de solicitud está diseñado para ser accesible y directo. Según la información detallada en el portal de la NHA, los interesados deben acceder al portal Rent Café, crear una cuenta y completar el formulario de solicitud.

La NHA implementó este sistema en línea para agilizar el proceso y garantizar una gestión eficiente de las solicitudes.

Los funcionarios de la NHA, según declaraciones publicadas en su sitio web, aclaran que la presentación de una solicitud no garantiza la inclusión inmediata en el programa.

La autoridad revisará y procesará las solicitudes en el orden en que las reciba, y los solicitantes seleccionados serán notificados una vez que haya un vale disponible.

La NHA insta a los solicitantes a mantener su información de contacto actualizada en el portal para facilitar la comunicación.

La NHA da prioridad a estos solicitantes:

Familias donde el jefe, cónyuge o co-jefe del hogar vive o trabaja en Newark.

Hogares liderados por veteranos.

Personas mayores de 62 años que asumen el rol de jefe de familia.

Si tienes más preguntas, comunícate directamente con la oficina del programa HCV de la NHA. Puedes llamar al 973-273-6209, usar el servicio TTY al 973-273-6251, o enviar un correo electrónico a [email protected].

Impacto en la comunidad de Newark, Nueva Jersey

La lista de espera de vivienda es una herramienta clave para nuestra comunidad, ya que permite a las familias que cumplen con los requisitos acceder a viviendas seguras y asequibles en el mercado de alquiler privado.

Con la reapertura, la NHA tiene como objetivo aliviar la carga financiera de muchas familias y contribuir al bienestar de los residentes de Newark.

Si deseas más información, la NHA invita a todos los interesados a visitar su sitio web oficial y el portal de Rent Café, que son las fuentes directas de información.

