¡Alerta migratoria! Estos son los cambios clave en el boletín de visas de EEUU que se aproximan este 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado publicó el boletín de visas correspondiente a octubre, con ajustes que impactan directamente en los tiempos de espera para obtener la Green Card.

La actualización mensual define qué solicitantes pueden avanzar en sus trámites migratorios, según las fechas de prioridad y la disponibilidad por categoría y país.

Green Card: lo que cambia en octubre para los mexicanos

Cada mes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU cruza datos entre solicitudes pendientes y cupos disponibles. Esto permite estimar cuándo avanzar en el proceso de ajuste de estatus.

De acuerdo con lo publicado, las categorías de Green Card basadas en la familia y el empleo experimentaron un movimiento significativo.

Los mayores cambios basados en la familia fueron en la categoría F-2B para México que avanzó más de 8 meses y la categoría F-1 para México que avanzó más de 4 meses.

Avances en categorías familiares para México

La categoría F-2B (hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes) avanzó más de 8 meses. Ahora se procesan solicitudes con fecha de prioridad del 15 de diciembre de 2008.

La categoría F-1 (hijos solteros mayores de 21 años de ciudadanos estadounidenses) avanzó más de 4 meses. La nueva fecha de corte es el 8 de octubre de 2006.

Además, F-2A (cónyuges e hijos menores de residentes permanentes) se ubica en el 22 de septiembre de 2025. F-3 (hijos casados de ciudadanos) avanza al 15 de junio de 2001, y F-4 (hermanos de ciudadanos) al 30 de abril de 2001.

Cambios en categorías laborales

Las categorías laborales también presentan ajustes importantes. Aquí te explico qué representa cada una y cómo quedaron las fechas de prioridad:

EB-1 : Personas con habilidades extraordinarias, investigadores destacados y ejecutivos multinacionales. Fecha: vigente (actual)

EB-2 : Profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales. Fecha: 15 de julio de 2024

EB-3A : Trabajadores calificados o profesionales con al menos dos años de experiencia. Fecha: 1 de julio de 2023

EB-3B : Otros trabajadores no calificados (menos de dos años de experiencia). Fecha: 1 de diciembre de 2021

EB-4 : Inmigrantes especiales como trabajadores religiosos o empleados de organismos internacionales. Fecha: 15 de febrero de 2021

EB-5: Inversionistas que generan empleo en EEUU. Fecha: vigente (actual)

Cambios en la Green Card para otros paises

La categoría F-2A avanzó casi 4 meses en todos los países y la categoría F-3 avanzó tres meses para Filipinas.

Asimismo, la categoría F-4 para China y todas las demás áreas avanzó dos meses mientras que India avanzó dos semanas.

Finalmente con el inicio del nuevo año fiscal en octubre la categoría E-B4 volvió a estar disponible reabriendo como una fecha de prioridad del 15 de febrero de 2021 para todos los países.

¿Qué significa esto para los solicitantes?

Los avances permiten que más mexicanos presenten solicitudes de ajuste de estatus. Sin embargo, cada categoría tiene límites anuales y reglas específicas de elegibilidad.

El boletín de visas es clave para planificar trámites migratorios. Por eso, expertos recomiendan revisar cada mes las fechas publicadas y consultar con abogados especializados.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube