Comienza el pago de taxes en Illinois desde el 1 de octubre: conozca la fecha límite para evitar sanciones

Illinois ofrece una nueva oportunidad para que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones fiscales, mejor conocidos como taxes.

La amnistía fiscal es una herramienta que permite a los contribuyentes regularizar sus deudas tributarias pendientes sin enfrentar sanciones adicionales.

Es decir, pueden cancelar sus deudas tributarias pendientes, incluyendo sanciones e intereses, siempre que se realice el pago total durante el periodo de amnistía.

¿Hasta cuándo hay oportunidad de pagar los taxes en Illinois?

El periodo de amnistía se extenderá desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 17 de noviembre de 2025.

Durante estas fechas, es crucial que los contribuyentes paguen y presenten en su totalidad sus obligaciones tributarias y declaraciones. Solo así podrán acogerse a la exención de sanciones e intereses.

Una deuda tributaria admisible se define como aquella que es exigible de períodos que finalicen entre el 30 de junio de 2018 y el 1 de julio de 2024.

Lo que significa que, quienes tienen deudas tributarias de estos períodos, pueden beneficiarse de la amnistía.

