Beneficiarios de SNAP en Illinois: conoce las fechas de tus pagos para octubre

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) dio a conocer el calendario de pagos de cupones de alimentos para octubre en Illinois.

La distribución de pagos se hace de forma mensual y el dinero es depositado en una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), para adquirir alimentos en establecimientos elegibles.

¿Quiénes pueden ser candidatos al programa?

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS), señaló que la mayoría de los hogares con bajos ingresos en Illinois son candidatos para recibir esta ayuda gubernamental.

El IDHS analiza las condiciones de cada hogar, tomando en cuenta los ingresos, los gastos y el número de personas que viven y comen juntas.

¿Cuál es el calendario de pagos para octubre de SNAP en Illinois?

El calendario de pagos para octubre de SNAP en Illinois indica que la ayuda alimentaria estará disponible entre los días 1 y 10 de octubre, según el último número de identificación oficial (ID) del afiliado.

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) informó que el pago se distribuirá conforme al último dígito del número de identificación de cada familia.

¿Cómo obtener más información del programa?

Los jefes de familia pueden obtener más información sobre el programa a través del teléfono del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) al 1-800-843-6154.

También pueden usar el número 1-800-678-LINK (5465) o la página web oficial de la institución.

¿Cuánto recibe una familia con SNAP?

La cantidad de beneficios que recibe cada hogar depende de varios factores, como el número de integrantes, sus ingresos mensuales y los gastos básicos.

SNAP es una ayuda clave para miles de familias en Illinois que enfrentan dificultades económicas, y busca aliviar la presión financiera de los hogares de bajos ingresos.

El SNAP es una iniciativa del USDA que ayuda a cerca de 40 millones de personas con cupones de alimentos.

Para ser elegible, una familia de cuatro personas sin adultos mayores debe tener ingresos brutos mensuales de hasta $4.290. Los cupones se depositan en una tarjeta Illinois LINK, que funciona como una tarjeta de débito.

