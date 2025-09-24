Salario de los asesores de ventas en EEUU: conoce el rango de ingresos, estados que más pagan y requisitos actuales

Suscríbete a nuestros canales

Lo primero que deben tener en cuenta es que el campo de las ventas en Estados Unidos (EEUU) es diverso y ofrece diferentes especialidades que impactan directamente en los ingresos de sus trabajadores.

Además del salario base, los agentes comerciales pueden beneficiarse de ingresos adicionales que enriquecen su remuneración total.

De hecho, hay que tener presente que, la compensación adicional promedio para un Agente Comercial representa una parte significativa de su salario total anual, como lo reseña el portal de Trabajos USA.

En promedio, con estos ingresos adicionales los asesores de ventas pueden alcanzar ingresos anuales promedio máximo de unos $83.130 por año.

Sin embargo, este rango varía entre los $62,347 y $116,382 según diversas fuentes y la naturaleza del empleo.

Salario en estados clave: ¿Cuáles son los que más pagan?

Según Trabajos USA, el promedio de salarios se maneja así:

California: promedio de $72,000

Nueva York: promedio de $65,000

Illinois: promedio de: $62,000

Texas: promedio de $60.000

Florida: promedio de: $58,000

Ahora, haciéndole seguimiento a sitios como ZipRecruiter, Salary.com, Talent.com y Built In, se encuentra que los estados que más pagan son aquellos con un alto costo de vida, una fuerte presencia de la industria tecnológica y financiera, y una alta concentración de empresas.

Los cinco estados que lideran en el salario de los asesores de ventas en la actualidad serían:

California:

Aunque coincide con el portal de Trabajos USA, hay una diferencia entre la estimación de los montos de pago.

Estas páginas reseñan un salario promedio anual: que va entre $75,000 y $95,000. Esto, incluyendo base y comisiones.

Hay que tomar en cuenta que, en California, especialmente las áreas de la Bahía de San Francisco (Silicon Valley) y el sur de California (Los Ángeles y San Diego), es un epicentro para la industria tecnológica, biotecnológica y de la innovación.

Estas industrias, junto con el alto costo de vida, impulsan los salarios de ventas a niveles superiores. Las ciudades con salarios más altos para este puesto incluyen San Francisco, San José y Los Ángeles.

Nueva York:

Con un salario promedio anual de entre $70,000 y $90,000. Esto se debe a que la ciudad de Nueva York es un centro global de finanzas, medios y tecnología.

Las empresas de Wall Street, las agencias de marketing y las startups tecnológicas pagan salarios competitivos para atraer a los mejores talentos de ventas.

Washington:

En este territorio, el salario promedio anual es de entre $70,000 y $85,000.

El estado de Washington, hogar de gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon, así como de la industria aeronáutica y de software, ofrece salarios muy altos para los profesionales de ventas.

El área metropolitana de Seattle es particularmente lucrativa para este tipo de roles.

Massachusetts:

Por su parte, el salario promedio anual en este estado es de entre $65,000 y $80,000.

Con un fuerte sector de biotecnología, farmacéutica y educación superior (alrededor de Boston), Massachusetts tiene una alta demanda de asesores de ventas especializados que pueden manejar ventas de productos y servicios complejos y de alto valor.

Texas:

Mientras que, en este estado el salario promedio anual va entre $60,000 y $75,000.

Hay que tener en cuenta que, aunque su costo de vida es generalmente más bajo que el de los estados de la costa, Texas ha experimentado un auge en los sectores tecnológico, energético y de la salud.

Ciudades como Austin, Dallas y Houston se han convertido en centros importantes que atraen a empresas y, por ende, ofrecen salarios competitivos, especialmente en la industria del software y la energía.

Requisitos y habilidades necesarias para ser asesor de ventas

Señalan que, para trabajar como Asesor de Ventas es crucial cumplir con una serie de requisitos fundamentales que aseguran el éxito en este campo dinámico y competitivo.

Estos son los requisitos esenciales para aspirar a esta posición:

Aunque algunos empleadores pueden requerir un título universitario, la mayoría de los puestos de nivel inicial en ventas solo exigen un diploma de educación secundaria.

Este requisito básico demuestra habilidades básicas en matemáticas y comunicación necesarias para el trabajo.

A menudo, se prefiere que los candidatos tengan experiencia previa en ventas, ya sea en roles formales o informales.

Esta experiencia demuestra familiaridad con el proceso de ventas, comprensión de las necesidades del cliente y habilidades prácticas en la negociación.

Las habilidades de comunicación son fundamentales para cualquier Asesor de Ventas. Esto incluye la capacidad de escuchar activamente a los clientes, expresarse claramente y persuadir de manera efectiva.

La comunicación verbal y escrita son igualmente importantes en este contexto.

Los Asesores de Ventas deben estar preparados para manejar situaciones desafiantes, cumplir con objetivos de ventas y responder a las demandas de los clientes de manera profesional.

Es crucial tener un conocimiento básico de las técnicas de ventas y negociación.

Esto incluye la capacidad de identificar oportunidades de venta, manejar objeciones y cerrar acuerdos de manera efectiva para lograr resultados positivos tanto para el cliente como para la empresa.

Los Asesores de Ventas exitosos deben ser adaptables y flexibles para ajustarse a nuevas estrategias, productos o condiciones del mercado, siempre manteniendo el enfoque en alcanzar los objetivos de ventas establecidos.

