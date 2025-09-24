La forma correcta de utilizar el servicio policial no urgente en Los Ángeles: descubre en qué situaciones comunicarte con 877 ASK-LAPD

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) hay número nacional para reportar emergencias, esto aplica en el caso de circunstancias apremiantes, sin embargo, para el resto, algunos reportes y denuncias deben hacerse a ciertos departamentos específicos, te explicamos cómo es en Los Ángeles, California.

En este caso nos referimos a 877 ASK-LAPD - Non-emergency Police Service, el cual es un sistema diseñado para gestionar incidentes que no representan una amenaza inmediata para la vida o la propiedad.

Esto ayuda a liberar las líneas del 911 (el número de emergencia) para las situaciones que requieren una respuesta inmediata.

En este sentido, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) opera una línea telefónica específica para no emergencias: 877 ASK-LAPD (877-275-5273).

Su propósito principal es permitir a los residentes reportar incidentes que no están en curso y que no ponen en peligro a nadie, de manera que se pueda documentar el evento y, si es necesario, enviar a un oficial a la escena.

¿Cuándo comunicarse con 887 ASK-LAPD?

A pesar de no ser de “emergencia”, funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y está disponible en inglés, español y TTY (para personas con discapacidad auditiva).

Puedes usar este servicio para reportar una variedad de incidentes, como:

Crímenes que ya ocurrieron y no hay sospechosos presentes: por ejemplo, un robo, un hurto de vehículo o vandalismo.

por ejemplo, un robo, un hurto de vehículo o vandalismo. Actividad sospechosa: si notas un comportamiento inusual en tu vecindario que no parece una emergencia, pero te preocupa.

si notas un comportamiento inusual en tu vecindario que no parece una emergencia, pero te preocupa. Molestias o disturbios: quejas por ruido, fiestas ruidosas, uso de drogas en la vía pública o personas merodeando.

quejas por ruido, fiestas ruidosas, uso de drogas en la vía pública o personas merodeando. Accidentes automovilísticos sin heridos graves: cuando solo hay daños materiales.

cuando solo hay daños materiales. Objetos perdidos o robados: reporte de carteras, celulares o cualquier otra propiedad.

reporte de carteras, celulares o cualquier otra propiedad. Solicitud de control de bienestar (welfare check): si estás preocupado por la seguridad de alguien y quieres que la policía verifique que está bien.

Sobre su funcionamiento

Debe saber que, aunque la línea telefónica es la forma más directa de reportar una ‘no emergencia’ y recibir una respuesta oportuna, también existen otras líneas para servicios específicos como el 311 para problemas municipales generales (no policiales) y el 211 para recursos comunitarios.

Además, hay ciertas denuncias que no ameritan una llamada directa y puede hacerla vía online.

Debe saber que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) tiene un sistema de reporte en línea que te permite denunciar ciertos tipos de crímenes de forma telemática.

Sin embargo, este sistema tiene criterios estrictos. Solo se puede usar si:

No hay sospechosos conocidos.

La persona que denuncia es mayor de 18 años.

El incidente ocurrió dentro del área de jurisdicción del Sheriff.

Se trata de ciertos delitos específicos como robo de propiedad de bajo valor, vandalismo o robo de un vehículo sin seguro, entre otros.

En muchos casos, un oficial deberá contactarte para obtener más información por teléfono o en persona.

Por lo que es esencial verificar en el sitio web oficial del LAPD o el LASD si el incidente que quieres reportar califica para un reporte en línea.

Puede llamar al 877 ASK LAPD y hablar con un operador que lo ayudará a determinar si su informe que no es de emergencia se puede presentar en línea.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube