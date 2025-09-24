La guía definitiva para la temporada de calabazas: estos son los mejores lugares de EEUU para adquirir la suya

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de calabazas en Estados Unidos (EEUU) dio inicio y con ella los habitantes empiezan a buscar cuáles son las mejores opciones, qué lugares son los que ofrecen la mejor experiencia a la hora de recoger este preciado producto natural.

La popularidad en EEUU de las calabazas en el otoño se debe a una combinación de factores históricos, culturales y estacionales.

No es un fenómeno reciente, sino el resultado de siglos de evolución de una tradición que conecta a la gente con la cosecha, la nostalgia rural y las festividades.

Y suele usarse gran medida en esta época para dos objetivos, decoraciones y recetas de otoño.

La popularidad de la calabaza es una mezcla de su ciclo natural de crecimiento, tradiciones de Halloween y Acción de Gracias, y una fuerte conexión cultural que evoca la nostalgia por la cosecha y la vida sencilla en el campo.

Ranking de los lugares TOP de EEUU para obtener calabazas

El portal de USA TODAY 10BEST ha creado un TOP 10 de los mejores huertos a los que las personas pueden acercarse para conseguir sus calabazas.

Este ranking está basado, principalmente, en la votación de los consumidores para encontrar la calabaza perfecta para tallar o decorar su mesa de comedor, con opciones de calabazas para hornear y una gran experiencia otoñal a la hora de hacer su adquisición.

Posición 10: Great Country Farms, en Bluemont, Virginia.

Posición 9: Kelder's Farm, en Kerhonkson, New York.

Posición 8: Huber's Orchard and Winery, en Borden, Indiana

Posición 7: Devine's Corn Maze and Pumpkin Patch, en Harrodsburg, Kentucky.

Posición 6: Swans Trail Farms, en Snohomish, Washington.

Posición 5: Denver Downs Farm, en Anderson, South Carolina.

Posición 4: Sinkland Farms, en Christiansburg, Virginia.

En el TOP 3:

Tercer lugar: Schuster's Farm, en Deerfield, Wisconsin.

En informe del ranking destacan que cuentan con 14 acres de calabazas para elegir.

Los visitantes pueden dar un paseo en carreta hasta el huerto de calabazas para seleccionar su propia calabaza o comprar algunas en su tienda de campo.

Este huerto ha plantado tres docenas de variedades de calabazas y calabacines diferentes, desde mini calabazas hasta calabazas de todos los tamaños y colores.

En su Festival de Otoño, que arrancó el 20 de septiembre, también tienen más de 70 atracciones para la familia, que incluyen un laberinto de maíz, tirolesa para niños, animales de granja y carreras de patos de goma.

Además, puede calentarse junto a una hoguera con pastel de calabaza, café nitro con especias de calabaza y muchas otras delicias caseras de otoño.

Segundo lugar: Treworgy Family Orchards, en Levant, Maine.

Aquellos que visitan este lugar suelen subirse a bordo del paseo en carruaje o realizar un recorrido por la granja tirado por caballos para ver bien el extenso huerto de calabazas.

Se trata de 8 millas de filas de calabazas. Y una vez que encuentre la calabaza que desea, puede visitar a las cabras o celebrar con helado.

Primer lugar: Lehner's Pumpkin Farm, en Radnor, Ohio.

Ofrece más de 15 acres de calabazas para elegir, que van desde grandes calabazas talladas hasta calabazas para pastel.

También puede elegir entre un lote preseleccionado y lavado.

Además, Lehner's cuenta con un montón de actividades para toda la familia, como bolos de calabaza, paseos en barriles, un laberinto de maíz, un gallinero real y un histórico pueblo de juegos de Pumpkinville.

Cuentan con la presencia de animales de granja, así como con un muro de escalada y tractores para competir, además del follaje otoñal para disfrutar.

La granja abre para toda la acción de otoño el 20 de septiembre.

Uso, historia e importancia de la calabaza en el país

Símbolo de la cosecha y la estación:

Las calabazas son nativas de América del Norte y han sido cultivadas por los pueblos indígenas durante miles de años.

Para ellos, era un cultivo básico, versátil y que se podía almacenar para los inviernos largos.

Con la llegada de los colonos europeos, la calabaza se integró en la agricultura y la dieta.

Su cosecha coincide con el otoño, lo que la convierte en un símbolo natural de la temporada de la cosecha, la abundancia y el fin del ciclo agrícola.

Halloween y la tradición de las “Jack-o'-Lanterns”:

Esta es la razón más visible de su popularidad decorativa.

La tradición de tallar linternas con rostros espeluznantes tiene sus orígenes en el folclore celta de Irlanda.

Los inmigrantes irlandeses y escoceses trajeron consigo la costumbre de tallar nabos o papas para ahuyentar a los espíritus malignos.

Al llegar a EEUU, descubrieron que las calabazas eran mucho más grandes, más fáciles de tallar y mucho más adecuadas para crear las "Jack-o'-Lanterns".

Esta práctica se integró perfectamente con la celebración de Halloween, convirtiendo a la calabaza en un elemento indispensable de la festividad.

El plato principal de la mesa de Acción de Gracias:

El pastel de calabaza (pumpkin pie) se convirtió en un plato fundamental en la celebración de Acción de Gracias.

Aunque las primeras versiones eran muy diferentes a las que conocemos hoy (se rellenaba la calabaza con leche y especias y se horneaba), el plato se consolidó como un símbolo de la celebración.

La asociación con Acción de Gracias reforzó el vínculo entre las calabazas y la temporada de otoño, la comida casera y la reunión familiar.

Nostalgia por la vida rural y la comercialización:

A medida que Estados Unidos se industrializó y la gente se mudó a las ciudades en el siglo XIX, la calabaza se romantizó y se convirtió en un símbolo de la vida rural idílica y los valores tradicionales del campo.

La imagen de la calabaza en pinturas y poemas reforzó esta conexión. La calabaza se convirtió en un elemento clave en la publicidad de otoño, desde el icónico "Pumpkin Spice Latte" hasta productos de decoración y alimentos con sabor a calabaza.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube